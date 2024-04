„Nejprve počítáme s pracemi u Vidochova, kde nyní budujeme novou okružní křižovatku a přilehlá ramena okolních komunikací. Provoz bude řízen světelnou signalizací a jezdit se tam bude po polovině vozovky. To bude nejkritičtější okamžik,“ potvrdil Jiří Pöschl ze společnosti Porr, která je zhotovitelem stavby.

Do otevření obchvatu zbývá patnáct měsíců a na řidiče tak čekají dosud největší problémy. Mezitím je čeká také uzavření silnice ve Štikově a cestující vlakem také krátká výluka na železniční trati.

Kyvadlový provoz bude i u Kumburského Újezdu

U Vidochova severně od Nové Paky se bude obchvat napojovat na silnici I/16 na dvou místech. Příští rok nastanou stejné potíže na opačné straně u Kumburského Újezdu.

„První pracoviště bude ve směru od Nové Paky, druhé na konci stavby u autobusových zastávek. Uzavírky budou samostatné, aby úseky byly co nejkratší a práce se daly stihnout co nejrychleji. V Kumburském Újezdu nás čeká stejná akce, ale to pravděpodobně necháme na příští stavební sezonu, aby bylo omezení rozprostřené v čase a nebylo toho v jednom roce příliš,“ upřesnil Jiří Pöschl.