Zatímco stavební inženýři a řidiči čekající na rychlé a pohodlné spojení od Prahy a Hradce Králové směrem do Krkonoš jsou s průběhem prací kopírujících naplánované termíny spokojení, část obyvatel Štikova je sleduje s nelibostí.

„Probíhají hrubé zemní práce, pokračuje těžba zářezů a budování násypů, stále pracujeme na mostních objektech. Jsou rozpracované všechny větší estakády. Práce běží podle aktualizovaného harmonogramu. Termín dokončení zůstává stejný,“ shrnuje situaci vedoucí projektu Jiří Pöschl ze společnosti Porr, která je zhotovitelem stavby.

FOTO, VIDEO: Podívejte se, jak silniční obchvat Nové Paky mění krajinu

Na největší estakádě vedoucí přes Štikovskou rokli je v současné době částečně zabetonovaná nosná konstrukce pátého taktu z osmi. Stavba mohutného mostu o délce 423 metrů ční majestátně nad krajinou.

„Jedná se o nejviditelnější znak toho, jak obchvat roste. Je to jeden z důvodů, proč člověk tuto práci dělá. Je samozřejmě příjemné, když za sebou vidíte hmatatelné výsledky. Přestože je to relativně dlouhý most, jeho konstrukce je standardní, takže po stavební stránce nejde o nic zvláštního. Mimořádná je stavba jako celek,“ konstatuje šéf stavby.

Když postavil dům, trasa se změnila

Rozladění s ruchu u svých stavení jsou někteří obyvatele Štikova. Rodinný dům vzdálený zhruba padesát metrů od současného staveniště si Josef Šeps postavil před čtvrt stoletím. Teprve po kolaudaci v roce 2000 zjistil, že trasa obchvatu povede na blízké louce. Když okolo roku 1990 žádal o stavební povolení, úředníci ho ujistili, že povede jinudy.

„Když jsem vyřizoval stavební povolení, ptal jsem se, kde je trasa obchvatu plánovaná. Dostal jsem odpověď, že povede kolem třídírny odpadů, která je zhruba půl až tři čtvrtě kilometru směrem na Přibyslav. Tudy vést neměl, jinak bych tady nestavěl. Dozvěděl jsem se to, až když byl dům postavený,“ potvrzuje bývalý technik v důchodu a ukazuje na dům stojící nedaleko, který jeho sousedka prodala, když zjistila, že ji stavba vyroste téměř na zahradě. Spolu s dalšími se postavil proti nové variantě trasy, avšak podařilo se docílit jen dílčích změn projektu.