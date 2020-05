Radní města Nová Paka odsouhlasili na základě výběrového řízení na pozici vedoucí Městské knihovny v Nové Pace Lenku Macháčkovou, která pracuje v zařízení patnáct let. Do soutěže se přihlásilo sedm uchazečů, z toho dva muži.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv VLP

„Měla jsem trochu strach i trému, ale snad to nebylo znát,“ říká Lenka Macháčková k výběrovému řízení. V knihovně jsou nyní pouze tři pracovníci, na léto se tu chystají přibrat brigádníky. Čtenáři se podle ředitelky do knihovny postupně vracejí, někteří prý ale mají stále strach. Poté, co se otevřely školy, přicházejí i děti.