Nová Paka dostane 45 milionů na autobusový terminál

Nová Paka – Město bylo úspěšné v získání dotačních peněz na rekonstrukci stávajícího autobusového nádraží. Nový terminál začne budovat příští rok.

Plán nového terminálu v Nové Pace.Foto: Město Nová Paka

Novopačtí uchopili příležitost za pačesy a jakmile se objevila možnost čerpat finanční prostředky z evropských zdrojů na stavbu nebo renovaci autobusového terminálu, pustili se do projektu. V roce 2016 bylo pro Českou republiku alokována na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů 1,1 miliard korun. Žadatelé mohli získat v rámci způsobilých výdajů do maximální výše padesáti milionů korun až devadesátiprocentní dotaci. První dotační vlnu Pačtí nezvládli, letos ale byli úspěšní.



„Projekt Terminál hromadné dopravy Nová Paka na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byl schválena k financování,“ podělil se s námi o žhavou novinku starosta města Josef Cogan.

Na projekt za 50 milionů bez DPH získá Nová Paka 45 dotačních milionů.



Nově upravený terminál v Kotíkově ulici by měl konečně nabídnout cestujícím adekvátní zázemí včetně kryté haly s čekárnou. Ta na současném nádraží stále chybí. Nádraží se má modernizovat za provozu a stavba by neměla výrazně omezit dopravu ve městě. „Autobusy budou dočasně stát v Kotíkově ulici,“ říká starosta k realizaci.



Kromě odjezdové haly v centru projekt počítá s prodloužením ulice Biskupské, která nabídne možnost stání pro automobily. Nový terminál (na snímku) má poskytnout šedesát parkovacích míst a místa pro stání autobusů. Modernizace se dotkne i prostoru za kostelem. Ten je řešen jako jednotná plocha ze žulové dlažby, do které vstupuje několik zídek, které oddělují plochy pro parkování asi 35 aut. Dále zde bude umístěn vodní prvek a „základní kámen Nové Paky.



„Tyto dva prvky budou hrazeny z prostředků města a z projektu byly vyjmuty jako neuznatelné výdaje,“ vysvětluje J. Cogan.



O NÁDRAŽÍ ROZHODLI MÍSTNÍ

V roce 2016 se radnice zeptala místních, zda chtějí nový terminál pod náměstím, nebo renovovaný na původním místě v Kotíkově ulici. Vyhrála varianta č. 2, lidé se v anketě vyslovili pro zachování autobusového nádraží v Kotíkově ulici a jeho renovaci.



Terminál je řešen jako objízdný s jednosměrným provozem. Kolem nástupního ostrůvku je navrhováno pět zastávek a několik ploch umožňujících odstavné stání autobusů.



V centru je umístěna výpravní budova a zastřešení venkovního prostoru. Čekárny v objektu zaručují plnou kontrolu nad přijíždějícími autobusy i nástupišti. Dále je v objektu řešeno veřejné WC a systém úschovy kol B+R. Prostor terminálu by měl být dlážděn žulovou kostkou v kombinaci s betonovou plochou, která reflektuje zastřešení venkovního prostoru.



Ulice Biskupská je řešena, jako zklidněná s parkováním v podobě asi 60 kolmých stání. Předpoklad je, že ulice bude v jedné úrovni v dlážděném povrchu žulovou kostkou.