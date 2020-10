Ředitel Vladimír Šimek na webových stránkách domova požádal o pomoc veřejnost. Přispěchali bývalí zaměstnanci, studenti a tři pečovatelky v důchodu. „Většinou pracují jako ošetřovatelé, pomáhají pří úklidu a jedna žena je v terénu,“ říká k pomocným silám ředitel.

Monika Sládková je terénní pracovnicí, která je v současné době bez práce. Když ji domov oslovil, neváhala. „Je to samozřejmostí, pomoci druhým musíme,“ bere své rozhodnutí jako jasnou zprávu. Do terénu vyjíždí za seniory, strach prý nemá, chrání se. Navíc se ani v soukromí nevystavuje zbytečnému riziku. „S rodinou chodíme jen do přírody. Pohyb omezujeme na minimum. Klienti jsou usměvaví, situaci zvládají, strach nemají,“ tak vnímá pečovatelka situaci v terénu.

Ředitel Šimek konstatuje, že nálada v domově je zatím pozitivní, i když seniory ovlivňují negativní zprávy v médiích. Obavy, zda nákaza nebo personální krize nepostihne i zdejší zařízení. „Je to náročné období pro všechny,“ přiznává Vladimír Šimek.

Nepříznivá situace je v jičínském domově seniorů, kde jsou covid pozitivní uživatelé i pracovníci zařízení. Tady vypomohl kraj, který poslal dvě zdravotní sestry a městský úřad se svými třemi úředníky. Sociální pracovnice z městského úřadu pomáhají v rámci oddělení a prádelny.