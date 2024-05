„Co se týká zákazníků, od začátku války na Ukrajině a zdražení energií je to katastrofa. Podnikám od roku 2012 a tak špatná situace tady ještě nebyla. Začátky byly těžké a teď je to zase těžké. Tržby šly dolů, lidé nemají peníze na zbytné věci. Říkají to všichni. V našem sortimentu je navíc obrovská konkurence eshopů, zejména těch čínských,“ popsala situaci Radka Kučerová, zatímco skrz výlohu proniká hluk projíždějících aut.

„Když se podíváte naproti, jsou tam banky, škola nebo kanceláře. V jiných městech je více obchodů a kaváren, kde se dá posedět a více to tam žije. Naše náměstí je atypické, lidé tu projíždějí, nakoupí nebo zajdou na úřad, ale více se tu nezdrží. Uvítala bych tu také odpočinkové zóny a více zeleně,“ zamyslela se Lenka Sečková.

V přízemí secesní budovy hotelu Central z roku 1905 Lenka Sečková právě podala zákazníkovi zmrzlinu. Kavárna Café Central je na novopackém náměstí jediná a vchod do ní působí uklidňujícím dojmem. To však neplatí o ploše zaplněné auty, která jsou v současné době pro centrum města charakteristická.

„Dnes je naše náměstí taková velká objízdná křižovatka a parkoviště,“ připustil novopacký místostarosta Josef Cogan.

Radnice již delší dobu chystá zásadní změny. Revitalizace je ve fázi zpracovávání projektové dokumentace. Podle ní se náměstí kompletně zkultivuje, doprava se zklidní, oddělí se od pěších, dojde k omezení parkovacích míst. Zůstane jich zhruba polovina, další vzniknou v okolí. Náměstí by mělo být výrazně vstřícnější k lidem než v současnosti.

„V severní části bude plocha pro pěší. Dojde také k významnému ozelenění. U sochy Jana Husa jsou nyní čtyři lípy, tam by mělo být osm stromů a další budou v jiných částech náměstí. Poblíž kašny bude nový vodní prvek,“ popsal Josef Cogan, podle kterého však revitalizace náměstí ještě není na pořadu dne a pokud se neobjeví zdroj financování, začne až za několik let.

„V současné době máme mnoho jiných investičních akcí a neočekáváme, že by revitalizace náměstí začala v následujících třech letech. Rozjetých věcí je tolik, že toho nepůjdeme, pokud by nenastala situace, že by bylo možné získat nějaký dotační titul,“ uvedl místostarosta.

Architekti z libereckého studia Atakarchitekti zatím mohou pracovat na systému sdílených zón, se kterým se počítá. Dlouho očekávaná novinka uzákoněná na přelomu roku umožňuje ve městech vytvořit smíšený prostor pro pěší, cyklisty, hromadnou dopravu a auta bez dopravních značek, který mohou chodci využívat celý a nemusejí se omezovat na chodníky. Rychlost je ve smíšených zónách omezena na dvacet kilometrů v hodině a platí pravidlo pravé ruky.

„Je to významná s správná změna. Původní záměr architektů byl sdílené zóně blízký, ale narážel na legislativu, což nyní odpadlo. Je to pokroková věc, která se v Evropě osvědčila. Chceme, aby to takto na náměstí fungovalo,“ potvrdil Josef Cogan.

Materiál na povrchu náměstí se nezmění. Staré žulové kostky se opět použijí, pouze budou jinak vymezovat jednotlivé prostory. K oživení centra města by v budoucnu mělo přispět i přestěhování knihovny nebo vytvoření pobočky domu dětí a mládeže v budově bývalé školy vedle kostela.

Náklady na revitalizaci upřesní další fáze přípravy, podle odhadu místostarosty by se mohly pohybovat mezi 60 a 70 miliony korun.

S budováním silničního obchvatu lidé v Nové Pace diskutují, jaký bude mít na střed města vliv odvedení dopravy a tím i zákazníků obchodů.

„Myslím si, že obchvat se do centra nedotkne tak výrazně jako supermarketů u hlavní silnice. Kdo přes Paku projíždí si zkrátka nakoupí jinde. Nás živí hlavně místní a lidé z okolí. A tržby jdou dolů bez ohledu na obchvat,“ konstatovala Radka Kučerová.

„Obchvat nebude mít na obchodníky na náměstí žádný dopad. Centra se částečně vyprazdňují i ve výrazně větších městech než je Nová Paka. Je to určitý fenomén této doby. My se snažíme, aby se tam v budoucnu lidem líbilo a rádi se vraceli. Ale nemyslím si, že dnes naše náměstí nežije. Vždyť tam není prázdné místo, prázdný obchod,“ okomentoval častou kritiku místostarosta Cogan.