Michaela Horynová dnes 08:54

Silničáři uvedli do provozu novou okružní křižovatku na silnici I/35 u Hořic. Bez omezení auta projedou směrem do Hradce Králové i Jičína, silnice do Hořic se otevře za týden.