Královéhradecký kraj - Snížení DPH na jízdenky, které platí od začátku února, se do cen jízdného v kraji příliš nepromítne. Dopravci a provozovatelé lanovek, které Deník oslovil, se na to buď nechystají a ušetřené peníze raději chtějí použít na zvyšující se náklady na provoz a mzdy zaměstnanců, nebo o tom teprve budou jednat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Královéhradecký dopravní podnik o ceně jízdenek ještě nerozhodl. „Zatím jsme o tom nejednali,“ uvedl ekonomický náměstek podniku Lubomír Štěpán. Podle něj by však případné snížení cen jízdného v městské hromadné dopravě mohlo přinést komplikace v dotacích.

Náměstkyně královéhradeckého primátora Věra Pourová si nemyslí, že by plošné snížení cen jízdenek v hradecké MHD bylo dobrým řešením. „Mělo by se jít spíše cestou levnějších jízdenek pro kratší cesty, aby lidé měli pocit, že se jim jízda vyplatí, a do autobusů a trolejbusů jsme jich tak dostali více,“ vysvětlila náměstkyně.

Zástupci autobusových dopravců v kraji o úpravě cen nechtěli hovořit s tím, že ceny jízdenek a tarifní systém jsou plně v rukou Královéhradeckého kraje. Ale snížení jízdného jako reálné spíše nevidí. „Rozdíl v penězích pokryje náklady na provoz, které stoupají, to znamená mzdy a cenu nafty,“ řekl Deníku ředitel osobní dopravy náchodské společnosti CDS Robert Patzelt.

Pro dopravce a kraj, který Deník také požádal o vyjádření, je snížení jízdného v autobusech citlivou otázkou i kvůli současné vyhrocené situaci v oblasti dopravy. Vedení Královéhradeckého kraje totiž v úterý oznámilo, že většina společností, které pro něj zajišťují dotovanou autobusovou dopravu, vypověděla k poslednímu březnu smlouvu. Dopravci jako důvod uvedli rostoucí náklady na mzdy řidičů.

První jednání kraje a firem by se podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Červíčka mělo uskutečnit v druhé polovině února.

Pokud se obě strany včas nedohodnou, hrozí, že v dubnu budou možná lidé na autobusových zastávkách čekat na svůj spoj marně.

Přiliepší zaměstnancům

.Snížení jízdného nechystá ani lanová dráha na Sněžku. „Rozdíl, který se snížením DPH na jízdné vytvoří, není nijak velký. Peníze použijeme na zvýšení mezd, abychom našim zaměstnancům přilepšili,“ řekl náčelník lanové dráhy Sněžka Jiří Martinec.

České dráhy zatím o cenách jízdného nerozhodly. Už v lednu však mluvčí ČD Radek Jouklík ČTK řekl, že jejich rozhodnutí výrazně ovlivní rostoucí náklady.

„Už teď například víme, že meziroční nárůst ceny elektřiny a nafty bude půl miliardy korun. Další velký nárůst čekáme v platbách za náhradní autobusovou dopravu kvůli výlukám a porostou i náklady personální,“ uvedl mluvčí.

Jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách od začátku února spadá do nižší sazby daně z přidané hodnoty a místo 15 procent nově činí deset procent. Novela byla schválena loni v prosinci, její kritici už tehdy tvrdili, že ke snížení jízdného nepovede.