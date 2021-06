O projektu nového úřadu se v Lázních Bělohradě mluví už několik let. V roce 2018 vybrali zastupitelé města projekt ateliéru re:architekti a na začátku letošního dubna se začalo stavět. Součástí projektu je kromě stavby nového úřadu také úprava severní části náměstí, kde má vzniknout kašna a parkoviště. Kolem budou vysázené stromy.

Soutěžící projekty dostala veřejnost k náhledu, část místních je ale s volbou vedení města nespokojená. “Lidi z Bělohradu jsou dost naštvaní,” tlumočí jejich rozhořčení jedna z obyvatelek. Svůj názor na stavbu někteří vyjádřili také na sociálních sítích, kam vedení města na konci minulého týdne vyvěsilo nákres budoucí budovy úřadu spolu s popisem projektu. “Nezlobte se na mne, ale tahle stavba se do centra nehodí. Jde jistě o skvělý návrh, ale tohle pokazí celé okolí i náměstí. Proč nemůžete vymyslet jinou stavbu. Tahle krabice vážně ne,” píše uživatelka facebooku Monika Tomíčková. K diskuzi se přidali i další. “Pohled, ze kterého je hodně smutno. Další krabice, která se do rázu náměstí absolutně nehodí. K. V. Rais by zaplakal,” doplňuje Lenka Lopes.

Kromě vzhledu budovy kritizují bělohradští také plánovanou podobu nového parkoviště. Náměstím K. V. Raise vede hlavní silnice a denně tudy projíždí stovky aut. Místní se obávají, že se kvůli opravě zmenší parkovací prostor a nakupující, majitelé a zásobování přilehlých obchodů nebude mít kde nechat své vozidlo. Vedení města se jejich obavy snaží vyvrátit. “V návrhu je zahrnuto 17 kolmých parkovacích stání a parkovací záliv pro 5 vozidel. Naproti novému parkovacímu zálivu budou zachována tři stávající podélná parkovací stání,” informovali představitelé obce na webu. Za budovou nové radnice má dále vzniknout stání pro auta úředníků.

Město nový úřad potřebuje

Emoce vyvolané stavbou rozdělují místní. Mezi diskutujícími se ale najdou i tací, kteří podobu nové budovy vítají. Smířlivější je i paní Alena. Z Lázní Bělohradu se před pár lety odstěhovala, stále se ale považuje za místní a pravidelně do města jezdí za rodinou. “Myslím, že starosta vede město dobře, snaží se ho nezadlužit a budují se potřebné věci. Osobně bych zvolila jiný návrh, který by lépe seděl do architektury celého náměstí, ale takové problémy mají všude. Ve všech městech je mezi historickými nějaká moderní budova, na kterou si lidi nemůžou zvyknout. Hlavní je, že bude nový úřad. Už to bylo potřeba,” vysvětluje svůj názor Alena.

Zdroj: archiv Lázně Bělohrad, re:architektiV současnosti sídlí Městský úřad v malé budově uprostřed náměstí. Prostory jsou ale malé a nevyhovují požadavkům pro bezbariérový přístup. “Úředníci se mačkají v malých kancelářích u jednoho stolu. Například paní na matrice sedí vedle hromad papírů a složek, narážejí do sebe židlemi,” popisuje situaci Alena. V nové budově by podle plánu mělo být místo i pro prostory infocentra a společenský sál pro pořádání nejrůznějších akcí.

Podle paní Aleny nemělo město moc jiných možností, jak problém s nevyhovující budovou úřadu vyřešit. Rozšíření stávající budovy nebylo možné kvůli přilehlému potoku. Další variantou bylo zrekonstruovat původní budovu, která na místě stála. Tento nápad ale hned v první fázi schvalování ustoupil projektům na novostavbu. "Novou radnici chceme už od roku 2000, nejdříve jsme chtěli přestavět původní budovu, ale v posudcích nám vyšlo, že prostory neodpovídají nárokům na městský úřad a rozsáhlá rekonstrukce by stála mnohem víc, než postavení nové," uvádí starosta Pavel Šubr. Stejné problémy se vážou i k občany navrhovaném odprodeji budovy bývalého lázeňského hotelu, takzvané "radnice". Zastupitelé nakonec vybírali z téměř šedesáti návrhů ze čtyřech evropských zemí. Vybraný návrh firmy re:architekti skončil při posuzování architektonickými odborníky na třetím místě, první dva se ale zastupitelům města ani občanům nezamlouvaly.

Podle odhadů by měla být stavba hotová v červnu 2022, úprava náměstí by podle starosty měla být dokončena už letos. Náklady na celou stavbu se podle předběžných údajů přiblíží 100 milionům korun, které město hradí ze svého rozpočtu. "Z prodejů nemovitostí jsme měli na účtu 65 milionů, které jsme si na projekt vyhradili. S tím, jak v současné době rostou ceny materiálu a práce, si přece jen budeme muset vzít 50 milionů úvěr," doplňuje Šubr. Kromě stavby nového úřadu a úpravy náměstí Lázně Bělohrad čeká v blízké době také revitalizace zámeckého parku a ulice Karla Moora, rekonstrukce památníku K. V. Raise nebo budování bezbariérové trasy na Dolní Nové Vsi.