Tuř – Obyvatelé obce se zlobí a bojí o svou bezpečnost. Důvodem jsou nákladní automobily, jejichž řidiči Tuř rádi využívají jako zkratku. Náklaďáky zároveň v obci ničí nově vystavěné chodníky.

Martin Řehák. | Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

„Kamiony tu jezdily jen v omezeném množství, ale v momentě, kdy v Ulibicích probíhala rekonstrukce povrchu vozovky, řidiči si tudy začali krátit cestu ve velkém. Stav se po znovuotevření silnice sice o dost zlepšil, ale neustal," vzpomíná na začátek zvýšené kamionové dopravy starosta Martin Řehák, který se snažil problém okamžitě vyřešit.

„Je to tu dost úzké a v místním kopci je nepřehledné esíčko. V momentě, kdy se tu kamión potká s jiným vozidlem, musí se často vyhnout tak, že najede na chodník. V loňském roce a letos na jaře jsme nechali vystavět nové chodníky, které jsou nyní v kolaudačním řízení. Nelíbí se nám, že investici za přibližně 1, 5 miliónu nám teď jen tak někdo ničí. Proto jsme se obrátili jak na policii, tak odbor dopravy města Jičín s žádostí o řešení dopravní situace v obci," vysvětluje starosta, který v dopise zároveň upozornil na zákaz vjezdu pro vozidla nad dvacet tun, který je umístěn před malým mostem těsně před vesnicí.

ZÁKAZ NEZÁKAZ

„Na to jsme velmi apelovali a jen jsme chtěli, aby byl tento zákaz dodržován. Bohužel k nápravě nedošlo a k mému velkému překvapení se pod zákazovou značkou objevila dodatková tabule, která povoluje vjezd automobilům do padesáti sedmi tun," kroutí nechápavě hlavou Řehák a zároveň upozorňuje na fakt, že tento zákaz zde platil čtyřicet let. „Rozhodnutí úřadů mě opravdu zaráží. Jak to, že tady je něco čtyřicet roků a pak mávnutím kouzelného proutku, bez jakýchkoliv testů a statického měření se hodnota mostku, na který nesmělo auto těžší dvaceti tun, skoro ztrojnásobí? Selský rozum tohle prostě nepobere," zlobí se Řehák a dodává, že boj s úředníky pokračuje a celou situaci radnice intenzivně řeší.



„Poté, co byla dodatková tabule pod značku umístěna, opět jsme napsali dopis na Správu silnic Královéhradeckého kraje a chtěli vyjádření. Odpověď nám přišla vzápětí a já se opět nestačil divit, jak to v našem státě funguje," podivuje se Řehák nad stanoviskem ve věci podmětu k řešení dopravní situace.

Úředníci se v dopise odkazují na nějaké zákony a upozorňují starostu, že legislativně je vše v pořádku, což Jičínskému deníku potvrdil i vedoucí dopravního odboru Martin Duczynski.

SNÍŽENÍ ZAKÁZÁNO, ZVÝŠENÍ POVOLENO

„Ano, ta dodatková tabule tam skutečně umístěna byla. Je to záležitost vlastníka silnice. Problém by nastal v momentě, kdy by byla vjezdová hmotnost snížena, ale v případě navýšení se nic neděje. Silnice třetí třídy jsou určené pro nákladní dopravu a pokud vlastník úseku usoudil, že zde mohou jezdit i kamióny těžší než dvacet tun, nic s tím neuděláme. Jeho povinností je provádět na mostě pravidelné kontroly," vysvětlil Duczynski.