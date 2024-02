/FOTO, VIDEO/ Jičínem se nese vlna rozčílení a vzteku. Důvodem je noční driftování asi padesáti aut, a to přímo v historickém centru. V noci ze soboty na neděli 25. února se na zdejším Valdštejnově náměstí dobře bavilo asi sto lidí. Smyky, které tady řidiči za obrovského rámusu předváděli, vzbudily půl města. Lidé kritizují policisty a strážníky, že nezasáhli rychleji. Od pneumatik je navíc poškozené dláždění.

Noční driftování na Valdštejnově náměstí v Jičíně. | Video: Facebook Taxi Nonstop Jičín a Okolí

„Kde je policie? Uvědomujete si, že tam lidi bydlí a spí a že toto prostranství není určené k těmto zábavám?" ptá se rozhořčeně Miluše Gratzová v komentářích pod videi zběsilých jízd, které se objevily na facebookovém profilu Taxi Nonstop Jičín a Okolí. Přidávají se i další naštvaní obyvatelé města: „Díky za bezva noc. Dvacet pět minut průjezd Panskou, stažená okýnka, urvané výfuky, zvuk střelby, pískání pneumatik. Policie nikde, evidentně si v Jičíně může kdokoliv kdykoliv dělat cokoliv," píše Šárka Chlumská.

„Účastníci se proháněli v Poděbradově ulici rychlosti vysoko přesahující 50 km/h. To, co mi projíždělo kolem baráku, byly spíše závody než poklidný odjezd. Vadí mi to o to víc, že městská i statní policie každýho po Jičíně akorát buzeruje a pak, když se děje toto, tak se nic neděje," napsal mimo jiné v diskuzi na sociální síti Tomáš Magu.

Zdroj: Facebook Taxi Nonstop Jičín a Okolí

Zastupitel města Ladislav Brykner slíbil, že zjistí, co se stalo. „Určitě to nechám prověřit. Jak je možné, že městská policie nezasáhla. Co v té době dělala, jestli o tom věděla, jestli ji někdo upozornil na 156. Výsledek sdělím, jak tyto informace zjistím," reagoval na přibývající komentáře Jičíňáků.

K nemilé noční události na náměstí se dnes, v pondělí 26. února, vyjádřilo vedení města. „Krátce po půlnoci se na Valdštejnově náměstí uskutečnilo shromáždění asi padesáti vozidel a stovky účastníků. Videa s "driftováním" vozidel jsou snadno dohledatelná na sociálních sítích. Strážníci Městské policie Jičín a příslušníci Policie ČR jednali od počátku," zdůrazňuje jičínská radnice. Podle ní je podrobně zmapováno, odkud účastníci přicestovali a jaké bylo jejich jednání během akce. Vzhledem k počtu osob ale musely být povolány posily ze stanic z okolních obcí.

„Po příjezdu posily byla akce asi po třiceti minutách ukončena Policií ČR. Účastníci jsou známi a byl vytvořen záznam," ujišťuje vedení města. Na Valdštejnově náměstí jsou patrné pozůstatky po akci. V závislosti na vyčíslení škod bude událost posuzovaná buď jako přestupek, nebo jako trestný čin.

Policejní mluvčí Šárka Pižlová potvrdila, že Policie ČR víkendový případ aktuálně řeší. „Jednalo se o tuningový sraz na Valdštejnově náměstí, který nebyl předem ohlášený. Ani v průběhu konání akce jsme na lince 158 nepřijali oznámení, že se něco takového koná, žádné stížnosti nebyly," konstatovala mluvčí a doplnila, že policejní hlídka vyrazila na náměstí hned poté, jakmile se operační důstojník o události dozvěděl. „V tu dobu už odjíždělo poslední auto. Stáhli jsme si proto kamerové záznamy a nyní dochází k jejich vyhodnocení," ujistila mluvčí, že na základě těchto důkazních materiálů budou policisté vyvozovat závěry.

Podrobnosti dále zjišťujeme.