Poušť se změnila v hory a během pár hodin, se teploty změnily z pouštních 46,6 °C na téměř mrazivé.

Na nejvyšším bodu celého závodu v horách v Coloradu (3300 m n. m.)bylo v noci 4,5°C, po sjezdu do údolí byla zima ještě větší 1 °C.

Chladící vesta a nohy ochlazované ledem se změnily ve vývar, péřovku, kulicha,…Podvečerní průjezd skrz Monument Valley byl vážně monumentální a aktuálně - jsme za půlkou!!

Ano, dnes v noci na pondělí SEČ Dan ujel přesně polovinu trasy.

UPRT tým při téhle příležitosti - a to přesně na 2470 km v Kansasu - ukázal Danovi půlku ?, druhou mu ukáže prý až v cíli.

Denní ujeté kilometry za pět dní: 616 km, 440 km, 438 km, 439 km a 443 km.

Neskutečně vyrovnaná bilance…

Zajímavé je rozhodně i to, co se rozpoutalo on-line a vy jste to vystihli už v pátek.

Jízda fanoušků, kteří nespí, jejich podpora, vzkazy, nejnápaditější videa, co lidi točí, jen aby Dana a tým hecli a jeli dál…

Dan a tým zase nešetří sociální sítě zásobou fotografií a videí, monumentální přírodní scenérie střídá livestreaming, kde se lze s klukama spojit online a v přímém přenosu..

Komentáře tipu “nejlepši seriál všech dob”, “Dandománie se rozpoutala všichni sleduji a tlačí tým kupředu”, “4:30 nemohl jsem dospat, chci vidět, kde jste”

“Čas tady v Čr se měří ne na minuty a hodiny, ale na Dandou ujetý kilometry, novej rozměr, napínačka, thriller, love story, horror,komedie, je to tam všechno. Dando i kluci, díky za vše je to zážitek, real time, tady a tam. Neskutečná energie, díky! Dando a kluci, makejte, jsme s vámi!”

Má to fakt sílu a nabíjí to celej UPRT tým na trase.

Dan má naštěstí tu úžasnou vlastnost, že dokáže tenhle support přetavit v energii a jede dál!

- Dana sledovat na mapě, kde je - startovní číslo 623