Pokles počtu neplatičů nájemného se zatím jeví jako dlouhodobý trend. Ve druhém čtvrtletí 2023 byl podíl neplatičů nájemného 2,3 %, takže v meziročním srovnání se počet neplatičů snížil o 0,3 %. “Nemáme křišťálovou kouli, abychom řekli, jak se situace bude vyvíjet dál. Zdá se, že ekonomická situace se zlepšuje, což má bezpochyby na počet neplatičů nájemného klíčový vliv, ale na druhou stranu se ve druhém čtvrtletí na misku vah dostávají nedoplatky související s ročním vyúčtováním. Z mého pohledu se pomalu začínáme dotýkat pomyslného dna a počet neplatičů se dále výrazně a dlouhodobě snižovat nebude,” říká CEO společnosti UlovDomov Michal Hrbatý.

Pravidelná čtvrtletní analýza vychází z dat členů Asociace nájemního bydlení sdružující profesionální pronajímatele, kteří dohromady pronajímají kolem 60 tisíc bytů. Stanovuje tak podíl neplatičů nájemného u institucionálních pronajímatelů. Do analýzy nejsou zahrnuti ani individuální pronajímatelé, ani obecní byty. Neplatiče nájemného definuje ANB jako nájemníka, který dluží na nájemném částku vyšší jak tisíc korun dobu delší než 30 dní, ale stále je nájemníkem. Do analýzy nejsou započítáni neplatiči, kteří stále dluží, ale v nájmu už nebydlí. Počet neplatičů by při započítání těchto bývalých nájemníků totiž kumulativně rostl, protože celá řada dlužníků svůj dluh nesplatí nikdy.

Výsledný počet neplatičů je ovšem zřejmě nižší, než je realita na celém trhu s nájemním bydlením. “Většina profesionálních správců a pronajímatelů bytů se totiž velmi poctivě věnuje tzv. scoringu budoucích nájemníků ještě před uzavřením nájemní smlouvy. Následně také věnují zvýšenou pozornost pravidelným platbám nájemného a na případné nedoplatky mají nastavený špičkový proces s právními experty,” vysvětluje prezident ANB Jakub Vysocký. Institucionální způsob pronajímání, kdy vlastníci předají svou investiční nemovitost do rukou profesionálního správce nebo byt pronajímají velké společnosti, je na vzestupu. Institucionální pronajímatel situaci většinou řeší ihned, než se z ojedinělého opomenutí platby stane nakumulovaný problém. „U individuálních pronajímatelů není vstupní scoring ani evidence plateb a případné řešení dluhů na nájemném tak důkladné. Troufáme si odhadnout, že procento neplatičů nájemného je proto u tohoto typu pronajímatelů násobně vyšší než u nás,“ říká viceprezident ANB Tomáš Kašpar.