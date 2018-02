Nemocnost stoupla, nejvyšší je opět na Jičínsku

Jičínsko - Teploty, rýma a kašel, příznaky, které nás nutí ulehnout pod peřinu, případně navštívit lékaře.

Ilustrační foto. Foto: Archiv TD

V současné době je opět Jičínsko nejpostiženější oblastí kraje co se týká nemocnosti. Aktuálně je na Královéhradecku 1 772 osob (1414 v minulém týdnu) v přepočtu na 100 000 obyvatel, které trápí chřipkové či respirační onemocnění. „Situaci nyní hodnotíme jako plošnou epidemii akutních respiračních onemocnění smíšeného nechřipkového a chřipkového původu,“ uvádí krajští hygienici. „Na Jičínsku zatím nehrozí žádné omezení výuky nebo vyhlášení chřipkových prázdnin,“ říká vedoucí školského odboru Miroslav Kazda, takže situace není nijak dramatická.

Na Základní škole v Husově ulici je nemocných zhruba 19,5 procent dětí, ve staropacké škole stůně asi 15 procent žáků. „V minulém týdnu to bylo horší, teď se nám už dětí vrací, přesto jich máme ve školce zhruba polovinu,“ hlásí z Mateřské školy na Habru v Hořicích. Velký počet nemocných zavítal v minulém týdnu i do ordinace packého obvodního lékaře. Lidé nejčastěji ve věku 25 až 60 let přicházejí s horečnatými stavy, za týden jich v ordinaci ošetřili zhruba 230. Znovu připomínáme, že kvůli vyhlášené epidemii je uzavřena návštěvám Oblastní nemocnice Jičín i novobydžovská nemocnice, a to až do odvolání.