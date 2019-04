Pacienti z pohotovosti tak nemají na Jičínsku kam pro léky zajít. Nyní ale v určené dny budou lékárny k dispozici, a to především pro pacienty z nemocnice. V krajní nouzi ale obslouží i lidi z ulice.

Rozhodnutí zřídit lékárenskou pohotovostní službu napadlo lékárníky, protože si dosud pacienti vycházející z pohotovosti v Oblastní nemocnici Jičín neměli pro léky kam zajít. Nejbližší otevřená lékárna je totiž až v Hradci Králové. Ve státem uznané svátky, kdy jsou dle zákona uzavřeny i velké obchodní řetězce, tak v omezeném režimu pacienty obslouží a léky jim vydají. Nejbližší termín služby má lékárna U Brány v Tylově ulici nyní o Velikonocích. „Domluvili jsem se s lékárnou TRIO, že si budeme služby střídat. My budeme mít otevřeno nyní na Velikonoční pondělí. Pacient si u okénka zazvoní a lékárník mu vydá potřebné léky. Pro nemocnici to jsou sice náklady, které se nám rozhodně nepokryjí, ale bereme to jako službu našim pacientům,“ uvádí vedoucí lékárny PharmDr. Zdeněk Turčín.

Termíny pohotovostní služby:

22. 4. 2019 - Lékárna U Brány, Tylova 812, Jičín

8. 5. 2019 - Lékárna TRIO, Husova 58, Jičín

28. 9. 2019 - Lékárna TRIO, Husova 58, Jičín

28. 10. 2019 - Lékárna U Brány, Tylova 812, Jičín

25. 12. 2019 - Lékárna U Brány, Tylova 812, Jičín

26. 12. 2019 - Lékárna TRIO, Husova 58, Jičín

1. 1. 2020 - Lékárna TRIO, Husova 58, Jičín