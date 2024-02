Dosavadní provozovatel mamologické ambulance v Jičíně začal poskytované zdravotnické služby omezovat již na konci loňského roku. Mnoho žen se tak na vyšetření nemohlo objednat. Z tohoto důvodu zahájil v lednu management Oblastní nemocnice Jičín jednání o odkupu obchodního podílu.

„Jsem rád, že se nám podařilo provoz mamologického pracoviště na jičínské poliklinice obnovit. Od začátku roku jsme intenzivně pracovali na co nejrychlejším vyřízení všech potřebných administrativních náležitostí, abychom mohli čekající pacientky co nejdříve vyšetřit. Současně jsme od začátku února zahájili provoz dvou rentgenů v Jičíně a Nové Pace, kde k výpadku služeb nedošlo.

Na spuštění provozu ultrazvuku na jičínské poliklinice ještě pracujeme, tato vyšetření prozatím suplujeme přímo v nemocnici, “ říká ředitel Oblastní nemocnice Jičín MUDr. Daniel Malý.

Oblastní nemocnice Jičín, a.s., která je největším poskytovatelem zdravotnických služeb na Jičínsku a druhou největší nemocnicí zřizovanou Královéhradeckým krajem, a.s. zahrnuje také Nemocnici v Novém Bydžově. Je součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Jičínská nemocnice nabízí kapacitu 505 lůžek, z toho 347 akutních a 158 lůžek následné péče. Je zde zaměstnáno 1100 lidí, z toho 700 zdravotníků.