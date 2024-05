Kraj dokončil stavbu moderního objektu po více než dvou letech. „Probíhají dokončovací práce, které by měly skončit v polovině května. Poté začne stěhování jednotlivých nemocničních oddělení. V provozu bude nový objekt na konci května,“ uvedl Lechmann. „V současnosti je proinvestováno zhruba 560 milionů korun. Přesnou částku budeme vědět po dokončení všech prací,“ dodal.

Nový pavilon vyrostl na místě bývalé budovy interny. Stará budova byla kompletně srovnána se zemí. V místě stavby archeologové odhalili zdobenou část 7 000 let staré sošky z doby kamenné, která představuje lidskou ruku. Nalezli zhruba sedm centimetrů velký fragment levé paže z vypálené hlíny, na jehož povrchu je patrné zdobení svislými rýhami. V areálu nemocnice a v jejím okolí bylo v mladší době kamenné rozsáhlé sídliště a na přelomu pozdní doby bronzové a starší doby železné pohřebiště kultur popelnicových polí, vyplynulo z výzkumů archeologů.

Archeologové zdokumentovali přes sto zahloubených objektů, z nichž většinu tvořily sídlištní jámy z mladší doby kamenné, datované do období 5600 až 5000 let před naším letopočtem, spadající do kultury s lineární keramikou.