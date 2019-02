Obě se nakonec sešly ve stejný den ve stejné porodnici a nakonec na jednom pokoji. A obě tvrdí, že nic takového společně nikdy neplánovaly.

Osmadvacetileté Janě se narodila druhorozená Nelinka (3,30 kg a 48 cm) a o deset let starší Libušce prvorozený Filípek (3 kg a 47 cm).

Společně jsme si naplánovaly, že po roce si zavoláme a vývoj dětí budeme sledovat.

První rok dětí oslavily rodiny společně a poslaly nám snímky svých malých lásek. Filípek Nejedlý měl krásných 76 cm, vážil 9680 g a v pusince měl 11 zoubků. Nelinka měřila o centimetr méně, vážila 9700 g a vyrostlo ji 6 zoubků.

Dnes už dvouletá Nelinka váží 11 kilogramů, je zcela samostatná, bez plen, sama se nají i napije. Moc toho prý ale nenamluví. Doma ve Štěpánovicích vyrůstá se čtyřapůlletou Natálkou, od které si nenechá do ničeho mluvit. Ségru v případě nouze kouše, tahá za vlasy, prostě se brání. Podle maminky je sice lítostivá a tichá, ale přitom rázná. Mezi nejoblíbenější hračky Nelinky patří panenky a nádobíčko, pořád něco kuchtí a taky ji moc chutná.

V tom se shoduje se svým bratrancem Filípkem. Ten už krásně opakuje slova a tvoří sousloví. Podle tety Jany je to malý ďábel, který nezavře pusu a je ho všude plno. „Je zdravý, upovídaný a ujedený,“ prozrazuje na něho maminka Libuška.

Filípek, který váží 12 kilogramů, je nevybíravý, i když se mu mění chutě. Nemá dudáka, jí sám u stolu, jen stále potřebuje pleny. Podobou je celý tatínek, miluje mašinky, montování a cvičení. Co mají s Natálkou společného, tak to je láska k pohádkám. Ty musejí být předčítány před odpoledním i večerním spaním, bez nich by rozkošní prckové neusnuli.