Ve zmíněných ulicích Karla Vika a Hofmanově začaly letos v létě, už v předchozích letech je ale postupně rozkopali vodohospodáři a provozovatelé dalších sítí. Je to standardní postup při opravách komunikací, aby se zabránilo pozdějšímu rozkopání nových povrchů. Pro obyvatele dotčených ulic to ale znamená dlouhé měsíce nepohodlí.

Že je začátek první etapy oprav přibližně kilometr dlouhé silnice, zmínil na tiskové konferenci Rady města na začátku listopadu také starosta Jan Malý. S financemi, které město investuje do výstavby nových chodníků, parkování a cyklostezky, počítá radnice ve střednědobém výhledu rozpočtu do roku 2026. "Celkově pro nás příští rok na Novém Městě bude náročný. Pokračujeme v rekonstrukci ulic Karla Vika a Hofmanovy a na rok 2024 plánuje ŘSD velkou rekonstrukci obchvatu. Provoz tam bude nejspíš zachován vždy po jedné straně, ale je přesto se bude zhušťovat. Té stavební aktivity na komunikacích bude v té oblasti poměrně hodně," přiblížil Malý.

A přitom je tato silnice samá díra. Rekonstrukce této krajské komunikace II/502 chystá Královéhradecký kraj ve spolupráci s městem už bezmála deset let. Projekt musel překonat mnohé těžkosti a podle nejnovějších informací by se mohl v příštím roce dočkat šťastného konce. "S touto rekonstrukcí bychom rádi začali v příštím roce," potvrdila Deníku minulý týden mluvčí krajského úřadu Martina Svatoňová.

Rozsvěcení vánočního stromu, zpívání koled i 3D jelen. Jičín se chystá na Advent

"Dost najezdím po ČR a Jičín má snad jedny z nejhorších silnic a ulic, obecně Královehradecký kraj je bída. Na Nové Město se teď dostaneme buď Přátelstvím přes x retardérů, nebo rozkopaným staveništěm v uličkách kolem. Pro podvozky našich aut je to doslova utrpení trvající roky," popsal svou zkušenost obyvatel Nového Města Tomáš v debatě na sociální síti Facebook.

"Snad se Ruská ulice konečně opravdu dočká rekonstrukce, protože je to ostuda města a jezdit se tudy opravdu nedá. A značky to nezachrání," přisadil si jeden z jeho sousedů, Martin.

Podle místostarosty Jičína Petra Hamáčka, který se projektem Ruské a Poděbradovy dlouhodobě zabývá a v součinnosti s krajem se zasadil o průběh stavebního a územního řízení, by podle posledních odhadů krajského úřadu mohly práce začít ve druhé polovině roku 2024. Vzhledem k průtahům, které celý projekt od počátku provází, však zatím termín jistý není. Zahájení by se proto mohlo odložit až na jaro 2025. "Ještě je brzo říct, kdy přesně kraj stavbu zahájí. I pro nás je to důležité, vzhledem k tomu, že se na rekonstrukci ulic podílíme. Ale teď nedokážu říct, jetli se začne v září 2024 nebo v březnu 2025. Občany budeme o případných dopravních omezeních všas informovat," dodal Hamáček.

Celý projekt kilometr dlouhé komunikace plánuje investor rozdělit do tří etap. Ta první začne na křižovatce u Arisu, kde by podle plánů měla vzniknout okružní křižovatka. Kruhové objezdy by v Ruské a Poděbradově měly být celkem tři. "V současné době aktualizujeme projektovou dokumentaci a následně vyhlásíme veřejnou zakázku na zhotovitele stavby," doplnila Svatoňová.

Mohlo by vás zajímat: Výtěžek Benefice Apropo zmizel i s ředitelkou. Naštěstí zasáhly Pomalé šípy

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková