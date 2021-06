Na sever od Jičína se v dolíku mezi vrchy Zebín a Brada rozprostírá vesnička Dílce. Poměrně malá a nenápadná obec se pyšní jedním velkým prvenstvím. Žije zde v průměru nejmladší obyvatelstvo nejen na Jičínsku, ale dokonce v celém Královéhradeckém kraji.

“Nemáme tu obchod ani hospodu. Jen obecní úřad. Ale mladým lidem se u nás líbí. V Dílcích žijí hlavně mladé rodiny, v posledních letech tu máme největší procento dětí do 12 let,” vysvětluje starostka Michaela Horčičková. Věkový průměr obyvatel je v Dílcích 34,5 let. To je o 8,8 let méně, než je okresní průměr. Čísla snižuje i fakt, že v obci nežije příliš mnoho lidí v důchodovém věku.

Jičínský okres je podle průměrného věku obyvatel druhý nejmladší v kraji. Uvedená čísla jsou z 1. ledna letošního roku. Podle statistiky žije větší podíl mladých pouze na Rychnovsku. Důvodem může být mimo jiné nespočet velkých firem na Jičínsku a poměrně nízká nezaměstnanost. Jedno pracovní místo v evidencí úřadu práce připadá na 0,7 uchazeče. Při posledním měření ČSÚ v roce 2018 byl Jičínský okres co se týče zaměstnanosti jedním z deseti nejlepších v republice. Výhodou je i dojezdová vzdálenost do továrny Škoda v Mladé Boleslavi.

Na druhé straně statistiky leží vesnička Slavhostice. V průměru věkově nejstarší obec je více jak dvakrát větší, než Dílce, podle starosty Jaroslava Řeháčka ale mladé lidi k trvalému pobytu moc neláká.

“Naše vesnice leží úplně na jihu, na hranici nejen okresu, ale i celého kraje. Mladí tu zůstávat nechtějí, protože je to do všech větších měst daleko,” směje se s nadsázkou starosta. Přitom občanská vybavenost v obci je podle něj dostatečná. Před pár lety se jim povedlo obnovit samoobsluhu, v obci je dokonce i hospoda s velkým kulturním sálem.

O prvenství na opačné straně spektra starosta Slavhostic ví. “Jsme dokonce asi padesátá nejstarší obec v republice. Mladí zkrátka odcházejí blíž k velkým městům. Do Jičína je to od nás třináct kilometrů, do Poděbrad asi dvacet. A i kdyby se sem chtěli stěhovat, není kam. Když tu někdo třeba zdědí dům, prodá ho Pražákům a ti si z toho udělají akorát tak chalupu. Za chvilku budeme spíš skanzen, než vesnice,” uzavírá se smíchem starosta Řeháček.

Z měst na Jičínsku žijí průměrně nejmladší lidé v Železnici (41,9 let) a naopak nejstarší v Nové Pace (44,4 let). Jen o jednu desetinu druhé místo obsadily Lázně Bělohrad. Jičín se pohybuje těsně nad okresním průměrem s hodnotou 43,5 roku.

S průměrným věkem 43,3 let se Jičínsko pohybuje těsně nad celorepublikovým středem (42,6 let). Ze 111 obcí je 10 registrováno jako města, při pohledu do mapy je ale zřejmé, že mladé rodiny táhnou více vesnice v okolí. Malá rozloha okresu a hustá silniční síť jim umožňuje cestovat do města za prací, venkov jim ale nabízí lepší možnosti bydlení.