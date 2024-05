„Výstavba infrastruktury běží podle plánu, dokončená by měla být koncem srpna 2025. Kolaudace by měla následovat do konce příštího roku. Stávající zástavba byla realizována především v první republice. Ráz a myšlenku jí dal architekt Čeněk Musil. My jsme z ní částečně vycházeli,“ uvedl jičínský starosta Jan Malý.

Nová čtvrť vyroste u lipové aleje v Revoluční ulici naproti sportovnímu areálu a v dosahu centra města. Po dokončení infrastruktury začne radnice zahájí prodej pozemků.

„Ještě nejsme zcela rozhodnutí, jakým způsobem je budeme prodávat. U rodinných domů máme v plánu veřejnou dražbu a nastavené podmínky například pro složení zálohy, získání stavebního povolení do dvou let a dostavění do pěti let. Teprve potom budou pozemky převedeny,“ vysvětlil starosta.

Radnice ve spolupráci s architekty vydala katalog obsahující šestnáct variant rodinných domů, ze kterých si zájemci vyberou, a podle kterých budou stavět.

„Nebudou tam žádné přízemní bungalovy nebo vícepatrové vily. Když vidím nově zastavěné lokality u velkých měst, je tam jeden dům jako druhý. Do řešení interiéru však stavebníkům nebudeme mluvit. Když všechno dobře půjde, stát bude do konce příštího roku rozprodána větší část pozemků. Pak se začne stavět. Je to velmi předběžné, ale řekněme, že nová čtvrť by mohla být hotová v roce 2029,“ doplnil Jan Malý.