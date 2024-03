Představitelům Nadačního fondu Jičín - město pohádky přijel certifikát předat strážce českých rekordů a kuriozit, prezident agentury Miroslav Marek. Slavnosti při příležitosti Pochodu za Rumcajsem se zúčastnili také regionální politici, osobnosti a dcery samotného Radka Pilaře.

KVÍZ: Jak dobře znáte Rumcajse? V Jičíně má loupežnická rodinka novou lavičku

Za nápadem na vytvoření pohádkové lavičky zasvěcené loupežníku Rumcajsovi a jeho pohádkovému světu stojí Jan Ent. Ředitel hotelu reSTART a člen Komise pro cestovní ruch Jičín říká, že právě na komisi se upekl nápad, že by se lavička hodila do připravované jičínské pohádkové stezky. Sehnal proto výtvarnici Štěpánku Novotnou a zručné místné řezbáře Jana Rampase a Luboše Marxe. Dřevo pro výrobu lavičky darovala rodina Schliků - lavička je vyřezána z jediného kmene 300 let starého dubu. Osázena je třemi polodrahokamy.