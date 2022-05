Vyplývá to z dat, která Deník nashromáždil ze zdrojů České asociace pojišťoven. Při nehodách v úseku se jen za poslední dva roky zranilo čtrnáct lidí.

Obzvlášť v dopravní špičce je odbočení na křižovatce u stejnojmenného restaurace Na Špici adrenalinový zážitek i pro nejotrlejší řidiče. Na odbočkách od Dřevěnice i směrem od Lužan upravují přednost STOPky, na I /16 je navíc v úseku přikázané omezení rychlosti na 70 km/h. Dopravní značení ale mnozí řidiči nedodržují.

Nehoda Na Špici si vyžádala tři zranění

"Každý den dojíždím do práce do Bělohradu a vracím se zpět do Jičína v době, kdy je na silnicích nejvíc aut. Na této křižovatce často stojím dlouhé minuty, než je volný horizont a já můžu odbočit. Radši si tam počkám, po státovce lítají auta sem tam a mnozí včetně kamionů na sedmdesátce ani nezpomalí," popisuje zkušenosti řidička Pavla, pro kterou je každodenní cesta z práce stresující zážitek.

Rizikových míst je na pouhých několika kilometrech I/16 mezi Úlibicemi a Špicí víc. Přímo na okružní křižovatce došlo za poslední dva roky k devíti nehodám zapříčiněným nepozorností řidičů, o kus dál směrem na Paku je zase úsek, kde se auta často sráží s lesní zvěří. Jen Na Špici v uplynulých dvou letech při dopravních nehodách vznikla celková škoda více než 2,5 milionu korun.

Situaci neulehčuje řidičům ani fakt, že odbočka na Jičín směřuje přímo na západ, tudíž v podvečerních hodinách je při křižování jízdních pruhů nebezpečně oslňuje slunce a výhledu do zatáčky z části brání také plot u restaurace.

Nejrizikovějším místem na silnicích Jičínska je křižovatka Na ŠpiciZdroj: mapy.cz/Deník

O funkčnosti dopravních omezení v úseku se hojně debatovalo už před lety. Na podzim 2018 instalovali dopravní policisté značení omezující rychlost, ani to ale nezabránilo dalším nehodám. Jen půl roku na to došlo Na Špici ke smrtelné dopravní nehodě. Pětatřicetiletý řidič nedal na křižovatce směrem od Lužan přednost a vjel do cesty čtyřiatřicetiletému řidiči, který v autě vezl ještě dvě třináctileté dívky. Na místě nehody zůstal ohořelý vrak auta a musel zasáhnout záchranářský vrtulník.

Lidé v Jičíně v anketě odmítli přejmenování ulic Ruská a M. Koněva

V souvislosti se zvýšením provozu na jaře 2019 uvažovali policisté z jičínského dopravního inspektorátu o dalších změnách v úseku, které by vysoké nehodovosti na nebezpečné křižovatce předcházely.

"Pokusíme se iniciovat možné zbudování levého odbočovacího pruhu pro směr od Nové Paky na Lázně Bělohrad,“ předestíral tehdy vedoucí dopravního inspektorátu v Jičíně Petr Dejmek. V diskuzi se objevily i návrhy na vybudování okružní křižovatky, už tehdy si ale Dejmek nebyl jistý, že by to v dané lokalitě přispělo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Odbočovací pruh ale v úseku dosud nebyl vytvořen.

"Vím, že se o tom tehdy mluvilo, ale od té doby nás nikdo se záměrem nekontaktoval. Samozřejmě bychom byli rádi, protože ten úsek je opravdu rizikový. Nejen u odbočky na Lužany, ale třeba i při odbočování z I/16 do Dřevěnice," uvedl starosta Dřevěnice Dušan Vrabec.

Obří azalku si zahradnice hýčká přes dvacet let. Letos jí vykvetla k narozeninám

Podle vedoucího jičínského dopravního odboru Martina Duczynského se v nejbližší době výraznější stavební úpravy na státovce Na Špici nechystají.

Všechny nehody v mapě od roku 2006 najdete ZDE

"My máme na starosti silnice druhé třídy. Na odbočce směrem od Lužan jsme provedli nutné úpravy značení, došlo tam k rozšíření nájezdu a částečnému zpřehlednění, ale na státní silnici se už naše kompetence nevztahují. Pokyn musí vydat krajský úřad a ŘSD," vysvětlil. V investičních plánech daných institucí se zatím stavební úpravy Na Špici neobjevují.