Nejošklivější ulice v Nové Pace má stavební povolení. Kvůli složitosti postupů trvala fáze projektování řadu let, po dohodě s krajem, vedením Nové Paky, vodohospodáři, plynaři i policií se nakonec podařilo docílit získání povolení, které nabylo právní moci v půlce ledna.

Oprava by mohla začít ještě letos | Foto: Rudolf Cogan

Podle krajského náměstka pro finance Rudolfa Cogana je nyní Údržba silnic Královéhradeckého kraje připravena vypsat výběrové řízení na zhotovitele, peníze na stavbu jsou připraveny a ještě letos by mohla začít první etapa prací. Celá Lomnická ulice by mohla mít novou úpravu do dvou let.