Jičín – Rekonstrukce původních prostor Městského informačního centra Jičín se po roce a půl chýlí k závěru. Dokončuje se osvětlení, výmalba, podlahy a vybavení nábytkem a technologiemi. Samotné otevření centra se plánuje na březen.

Rekonstrukce MIC je součástí částečné renovace interiéru Valdštejnského zámku. Vedle původního MIC, svatebního salonu došlo k modernizaci I. patra, kde sídlil finanční úřad. Tady vzniknou vysokoškolské posluchárny, které budou využívány také jako školící centrum. Hodnota akce je zhruba dvacet milionů korun.

Samotná oprava části Valdštejnského zámku, který je jednou z nejstarších staveb v Jičíně, se oproti původním plánům zpozdila zhruba o pět měsíců. Důvodem je hlavně rozdílnost stavebních plánů a reálného stavu budovy i fakt, že jde o památkáři chráněný objekt.

Renovované prostory Íčka přinesou návštěvníkům komfort, bezbariérový vstup. Informace budou seřazeny podle tematických celků a k dispozici jich bude daleko větší množství.

„Novinek bude spousta. Pro malé návštěvníky máme připravený poměrně velký dětský koutek, kde si odpočinou i rodiče. Dalším magnetem bude velkoplošná dotyková televize, na které budeme interaktivně prezentovat mapu Českého ráje se všemi jeho atraktivitami,“ prozrazuje vedoucí informačního centra Jakub Šeps.

Třetí novinkou bude možnost prezentace videí, spotů či pozvánek na projekční ploše. Špičkové ozvučení nabídne i možnost hudebního podkresu. Dobrá zpráva přichází pro pořadatele jičínských kulturních, společenských a sportovních akcí, kteří zde budou mít k dispozici velkou plochu pro prezentaci plakátů. Součástí MIC bude i zázemí se sociálním zařízením a kuchyňkou.

„Nové služby pochopitelně připravujeme také. Od otevření Íčka bude každý den přístupná Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře. Také se chystáme na komentované prohlídky města a Cipískovy stezky, které budou mít na starosti Rumcajs s Mankou,“ prozrazuje Šeps další aktivity.

I když Íčko funguje od podzimu roku 2013 v prostorách na Arkádovém nádvoří a není turistům přímo na očích, přesto zájem o jeho služby narůstá.

„Návštěvnost je bezkonkurenčně největší v Českém ráji a také jedna z nejvyšších v celém kraji,“ pyšní se Šeps a své tvrzení opírá o čísla. K 19. prosinci přišlo do centra 130 195 osob. Je to o dvacet tisíc více než v roce 2017. Pětiprocentní podíl cizinců zůstává v posledních letech stejný. Nejvíce míří do Českého ráje turisté z Německa, Polska, Nizozemí a Slovenska. „I letos jsme zaznamenali návštěvníky z exotických zemí jako například Keni, Indie, Nového Zélandu nebo Mexika, a také Izraele,“ pokračuje Jakub Šeps.

Jičínské MIC v posledních letech sbírá významná ocenění. Za největší úspěch považuje Šeps první místo v rámci Královéhradeckého kraje v soutěži Informační centrum roku 2018. „Dále jsme také na sto procent obstáli v tajné kontrole, pořádané Asociací turistických informačních center a agenturou Czechtourism. A jako poslední bych zmínil úspěchy v dotačních programech Královéhradeckého i Libereckého kraje. Pokorně ale přiznávám, že je stále ještě prostor pro zlepšování služeb.“