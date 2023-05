FOTO/ Každé jaro už téměř 20 let patří Havlíčkova ulice v Jičíně k nejkrásnějším koutům pohádkového města. Silnici ulice směřující do samého srdce města lemují sakury, které vždy v dubnu a květnu růžově rozkvétají a lákají místní k procházkám a turisty k ikonickým fotografiím. Alej sakur má ale i svou stinnou stránku. Kořeny stromů prorůstají chodníkem, obrubníky a silnicí. Pro chodce tak vzniká nebezpečná překážková dráha.

Havlíčkova ulice v Jičíně uprostřed května. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Na problém si stěžují chodci i obyvatelé Havlíčkovy ulice už řadu let, radnice nyní na základě analýz přistoupí k řešení. „Bezpečnost chodců je v tuto chvíli velmi na hraně. Takže teď je otevřené řízení k pokácení a výměně dvou stromů. Postupně to čeká i ty ostatní," řekla místostarostka Alena Stillerová odpovědná za činnost Technických služeb a tedy i údržby městské zeleně.

V Havlíčkově ulici v Jičíně rostou sakury od roku 2005. V posledních letech ale značně přerůstají své možnosti a jejich stav je dlouhodobě neudržitelný. Už před dvěma lety poslali obyvatelé Havlíčkovy ulice stížnost na radnici, v říjnu téhož roku zadalo město vypracování dendrologické analýzy, která měla zjistit, jak by bylo možné zamezit dalšímu rozpínání kořenů a narušování chodníků a silnice.

„Město Jičín se jednoznačně chce vyhnout možnosti stromy odstranit a nahradit je novými. Je však pravdou, že při neřešení této situace se stav povrchů v Havlíčkově ulici bude nadále zhoršovat. Jednou z variant je také ponechání stávajících stromů a speciální úprava ploch, avšak teprve analýza ukáže, zda je tato možnost proveditelná," uvedl tehdy mluvčí radnice Jan Jireš.

Analýza nicméně jednoznačně doporučila výměnu stávajících stromů za vhodnější kultivar sakury. „Bylo nám doporučeno použít pneumatický rýč a podívat se, jak to tam vypadá. Zjistili jsme, že je tam spousta sítí a je potřeba tu zeleň nahradit novými stromy," vysvětlila současný stav Stillerová. Město má nyní v plánu pokácet první dva stromy a na jejich místě vysadit nové. Postupně to čeká i ostatní. Dendrolog zároveň doporučil úpravu prostoru okolo stromů na obdelníkový. Díky tomu by kořeny neměly prorůstat ke sklepům, ale měly by se táhnout podél chodníku.

Nějaký čas bez jarní oázy

Podle místostarostky se mezi místními našli i kritici kácení z řad ochránců přírody. Faktem zůstává, že výměnou současných stromů město na nějaký čas přijde o svou jarní oázu. Sakurám totiž trvá prvních pár let, než začnou pořádně kvést. Pokud by ale současné stromy v Havlíčkově ulici zůstaly, nepodařilo by se vyřešit rozbité chodníky a navíc by stromy kvůli nedostatku prostoru začaly usychat. „Už jsem koukala, že jeden strom neodkvetl a usychá, takže zřejmě nemá dostatek prostoru k růstu," doplnila Stillerová.

Havlíčkova ulice v Jičíně uprostřed května.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Sakura, v Česku známá také jako okrasná třešeň, je původně asijský strom, který se nejvíc proslavil v Japonsku. Svátek Hanami, při kterém turisti z celého světa přijíždějí do Země vycházejícího slunce pozorovat květy sakur, scházet se v parcích na pikniky a oslavy a jíst tradiční sladkosti připravená právě z třešňových květů.

Japonské třešně mají několik stovek kultivarů s různými barvami květů a vlastnostmi. Plní především okrasnou funkci, nadýchané květy totiž neobsahují nektar, tudíž nelákají včely. Sakury a jejich květy v Číně symbolizovaly ženskou krásu, lásku a něhu, kdežto v Japonsku kvůli krátké době kvetení představovaly pomíjivost života. V Japonsku rostou před školami i budovami veřejné správy, tento zvyk se postupně rozšířil z asijských států do celého světa.