Nejdřív u plotny, pak na place

Nová Paka - Zatěžkávací zkouškou procházejí žáci třetích ročníků Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace.

Po písemných zkouškách nyní předvádějí své dovednosti v rámci praktických zkoušek v oboru kuchař - číšník. „Připravují vzorovou stolovou úpravu, pak vaří zadané menu a další den musí zvládnout roli číšníka,“ popisuje průběh zkoušek ředitel školy Petr Jaroš.

Do finále se letos probojovalo v tomto oboru 23 z 29 žáků, které závěrem čekají ústní zkoušky. Jakub Kašpar nejraději vaří sladká jídla, při zkouškách připravoval bramborovou polévku s houbami, lehký bramborový salát bez majonézy a vepřový řízek. „Bylo to super,“ pochvaloval si budoucí kuchař, který by chtěl svůj obor vyučovat.