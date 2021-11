Máte potvrzení o testu nebo očkování? A až potom typická otázka: Co si dáte? Tak to od pondělí vypadá v restauracích. Někde odcházeli hosté bez potvrzení hladoví, jinde obsluha žádné „papíry“ nechtěla. Hygiena však chystá na čtvrtek a sobotu rozsáhlé kontroly ve spolupráci s policií.

„Já to ani komentovat radši nebudu,“ předal provozovatel bar restaurantu Alka Petr Vacek slovo své kolegyni z placu Adrianě. „Co k tomu mám říct – všechno je úplně na …,“ sáhla žena pro ostřejší výraz. „Od rána na nás tady hosti řvou. Nejméně dvanáct lidí muselo odejít, protože buď neměli dokončené očkování nebo potřebné potvrzení. Tím jsme také přišli o dvanáct strávníků, protože k nám přišli s tím, že se naobědvají,“ popsala Adriana Veverková: „Ráno jsem volala na hygienu, jak máme postupovat a čím vším se mi mohou zákazníci prokazovat. Stáhli jsem si do mobilu čTečku a já si z jejich Tečky načtu, že jsou očkovaní.“

Tuto proceduru podle ní podstoupily desítky hostů. „Radost z toho rozhodně nemáme. Vadí mi i to, že zasahuji do soukromí hostů, když zjišťuji v podstatě jejich zdravotní stav. Mně by to taky vadilo,“ dodává servírka a odchází zkontrolovat nově příchozího hosta.

Kontrolovat bezinfekčnost hostů musí od pondělí i provozovatel rychnovské restaurace Draha. „Opatření se mi vůbec nelíbí. Na návštěvnosti je to znát. Koupil jsem i antigenní testy, takže kdo nemá, tak mu dělám testy na místě. V Rakousku je to stejné. Byl jsem tam před čtrnácti dny a restaurace, která v pátek bývala běžně úplně plná, byla obsazena tak z padesáti procent,“ líčí svou zkušenosti Aleš Nosál, který je zároveň majitelem a jednatelem zmíněné rychnovské restaurace.

Hosty v pondělí poprvé kontrolovali také v restauraci Irish bar Nelly Kellys v centru Trutnova. „Měli jsme v pondělí ráno školení s personálem, abychom si upřesnili, co dělat, protože se nařízení dodržovat musí. Akorát si myslím, že nikdo nebude umět odhalit originál od falešného potvrzení,“ řekl provozovatel restaurace Nelly Kellys Roman Ciler.

Hospůdka U Nečasů ve Starém Městě u Moravské Třebové je od včera zavřená. „Lidi nám na rovinu řekli, že se nebudou prokazovat testy, ani očkováním. Mají půl hodiny na oběd a nemají na to čas. Rozhodli jsme se, když oni mají takový přístup, tak my nemáme jinou možnost. Přešli jsme na rozvoz a výdej obědů,“ řekla Ivana Nečasová. Podle ní by kontroly jen zdržovaly, a to nejen je, ale hlavně hosty. „Dělníci často ani s sebou nenosí telefony. Lidé jsou navíc i proti kontrolám,“ dodala Nečasová.

„Opravdu v restauraci vše dodržovali. Museli jsme ukázat certifikát a mít roušku, kterou jsme si sundali až u stolu. Přišli tam lidé, co nebyli očkovaní a neměli test. Museli jít ven,“ uvedla Marie Horáková, která s kolegy obědvala v restauraci v centru Moravské Třebové.

To v Pardubicích v několika podnicích nikdo žádné papíry vidět nechtěl. „Žádný hospodský s minimálním vztahem k zákazníkovi přece nemůže chtít po hostovi jakoukoliv potenciálně trapnou, nepříjemnou lustrační zkoušku. Umím si to představit v nějakém fastfoodu, kde není žádný vztah k zákazníkovi, ale v restauraci bych si radši dal facku, než abych takhle ponižoval hosta. Zdraví přece bylo vždy v moderní společnosti velmi intimní věc,“ prohlásili na sociálních sítích provozovatelé jedné pardubické pivnice.