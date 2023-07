„Je to teď skutečně hrozné. Známá mi říkala, že ani nemůže ven pověsit prádlo, hned by ho musela prát znovu,“ odpověděl reportérce Deníku senior Josef na otázku, jak se nyní pod Čeřovkou žije.

Obrovské staveniště a příjezdové cesty těsně sousedí s rodinnými domky v Jaselské, Štrauchově a Jesenické ulici. Do budoucna se obyvatelé mohou místo dosavadního nevzhledného prostranství těšit na výhled do nové obytné čtvrti. Ještě několik let ale budou muset snášet zvýšený hluk, prašnost a bláto na silnicích. Nyní jim došla trpělivost a pro pomoc se obrátili na jičínské zastupitelstvo.

„Tito lidé se nyní ocitli v sevření stavby a jsou z této situace frustrovaní a nešťastní,“ přednesl dopis vedení města zastupitel Ladislav Brykner (ODS), kterého si obyvatelé Čeřovky vybrali za svého mluvčího. „Během dne nemůžou větrat, v noci jedině při bezvětří. Nejde jen o prašnost a hlučnost, ale také o zplodiny z aut a strojů. To vše se dle jejich názorů promítá do jejich zdraví. Trpí hlavně oči a dýchací cesty,“ doplnil.

Podle prohlášení už prý dokonce zvažují, že sepíší petici pro zastavení největší investiční akce v moderní historii Jičína. Jejich cílem je radikální změna postupu prací. Nejdříve ale prosí starostu Jana Malého o nápravu, která zaručí snížení prašnosti a emisí.

Starosta potvrdil, že i přímo na něj se obrátilo při kontrolních dnech několik lidí z ulic v těsné blízkosti stavby se stížnostmi. „Připomínky jsem měl od čtyř lidí, kteří v lokalitě bydlí. Snažil jsem se zajistit pravidelné kropení a uspěl jsem. Pak jsem volal podruhé s tím, že zcela nedodržují smlouvu, jsou tam určité emise a prach. Na základě toho zhotovitel uzavřel smlouvu s Technickými službami, aby pomohly s kropením a úklidem ulic," reagoval na přednesené stížnosti starosta.

Tuto skutečnost následně Deníku potvrdila také firma Eurovia, která se na stavbě podílí spolu s firmou Stavoka Kosice. „Bohužel stavební činnost s sebou vždy přináší dočasný zásah i do svého okolí. Jsme si toho plně vědomi, proto děláme všechno pro to, abychom tyto vlivy co nejvíce zmírnili. Po dohodě s panem starostou provádíme například čistění komunikací v okolí stavby v průběhu deštivých dní. Nebo během suchých dní a prašných činností kropíme," uvedla mluvčí společnosti Iveta Štočková s tím, že některé vlivy bohužel zcela odstranit nedokážou. „Občanům se omlouváme a moc děkujeme za jejich trpělivost," vzkázala.

Podle Ladislava Bryknera by ale stálo za úvahu přijetí i dalších opatření, která by pomohla lidem pod Čeřovkou náročné stavební období překlenout. Například mobilní oplocení do výšky 3 až 5 metrů. Buď plachtami, nebo i pevnými ploty, aby byla obytná zástavba oddělená. „U takovéto akce by to bylo záhodno, určitě by se situace zlepšila. Ale takhle je to vyloženě otevřené," dodal zastupitel s tím, že tento návrh určitě stojí k dalšímu zamyšlení.

Stavba v Lokalitě Kasárna začala před rokem výkopovými pracemi. Kromě stavby zde také několik měsíců ležela navezená zemina ze stavby pavilonu A v nedaleké nemocnici. Momentálně dělníci pokládají kabely, což stavbu lehce zdrželo. Pokud počasí dovolí, brzy by mohli stavebníci začít s budováním armovaného svahu, který bude zatím nejkomplikovanější částí projektu. Ten vyjde město na více než 200 milionů korun a na jeho realizaci si musela radnice vzít úvěr 180 milionů.

„Průběžně se velmi intenzivně staví. Je to obrovská stavba a sami vidíte, že to přináší určitý hluk. Budeme na to upozorňovat každý kontrolní den, aby na to opětovně dávali pozor a snížili emise a prašnost na minimum," slíbil starosta.