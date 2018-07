OBRAZEM: Neckyáda v Chodovicích nezklamala

Provozní zámečníci, údržbáři ÚDRŽBÁŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ÚDRŽBÁŘ/-KA - pracoviště Sobotka. , V případě zájmu posílejte životopisy na e-mail: info@novasobotka.cz, s případnými dotazy se obracejte na tel.: 493 571 521 pí Hrdinová., Požadujeme vyučení v oboru zámečník nebo v příbuzném oboru, zdravotní průkaz. Nabízíme PP na dobu určitou (6 měsíců) s možností prodloužení, stravenky po 3 měsících.. Pracoviště: Nova, a.s. [1], Špálova, č.p. 455, 507 43 Sobotka. Informace: Libuše Hrdinová, +420 493 571 521.

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků PRACOVNÍK/-ICE EXPEDICE - SKLADNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVNÍK/-ICE EXPEDICE - SKLADNÍK/-ICE, Jsme velkoobchodní distributor náhradních dílů na motocykly, skútry a čtyřkolky s působností v 10-ti zemích střední a východní Evropy. Jsme motocykloví nadšenci, kterým se před 24 lety splnil sen, a z koníčku se stala naše práce. Chcete být v prima kolektivu, mít šéfa, který si Vás bude vážit a mít možnost výši své mzdy ovlivnit svou prací?, , Co u nás budete dělat? , - přijímat zboží od dodavatelů z tuzemska i zahraničí (včetně fyzické manipulace), - připravovat zásilky pro zákazníky včetně podkladů a fakturace, - expedovat zboží - předání přepravní firmě , , Co Vám za Vaši práci nabízíme?, - zázemí stabilní české společnosti s dlouholetou tradicí, - prostředí s přátelskou atmosférou v malém týmu, - zodpovědnou, samostatnou a různorodou práci, - řadu zajímavých firemních benefitů: sleva na firemní výrobky/služby, příspěvek na penzijní/životní připojištění, příspěvek na dopravu, zdravotní volno/sickday, firemní akce, dog-friendly office, Pozice je vhodná i pro absolventy/-tky., , V případě zájmu kontaktujte paní Janu Pištěkovou na e-mailové adrese asistentka@motopoint.cz.. Pracoviště: Motopoint, a.s. - štikov, 509 01 Nová Paka. Informace: Jana Pištěková, .