Nechte Čeřovku žít svým životem

Co dál s lesoparkem Čeřovka, který se rozkládá na severním okraji Jičína? Odpověď na otázku nedalo ani setkání v Porotním sále jičínského zámku, kam byla přizvána veřejnost a které iniciovala jičínská radnice.

čeřovka | Foto: fb

Impulsem k otevřené diskuzi s veřejností byl podnět Jičíňáka Jana Šorfa, který by chtěl vytvořit z lokality Přírodní památku Čeřovka. Petici za její vznik podepsalo 1100 občanů. Ochránce přírody upozornil na unikáty, kterými se 5,5 hektarový vrch nad Jičínem pyšní. Lesopark na Čeřovce je pozůstatkem pařezinového lesa, vyskytuje se zde unikátní hornina porcenalit. Díky ní je Čeřovka známá po celém světě. Je zde registrována řada chráněných živočichů. Šorf bojuje za ochranu lesoparku, jednorázová revitalizace by podle něho lokalitu zničila. Propaguje i to, aby se lesopark stal pohádkovým lesem Řáholcem. Po městu požaduje zpracování komplexního celoročního odborného posudku.