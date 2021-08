"Proč není už několik let řešena rozpadající se nemovitost v Turnovské? Něco takového se jen tak nevidí," zeptal se nás sobotecký občan Karel Jelínek. Problém je ale složitý. Stejně jako valná část chátrajících nemovitostí ve městě, i tato je v rukou soukromého majitele.

Vedení města Sobotky se stavem čp. 192 dlouhodobě zabývá. Obrací se na ně občané města, kteří ruinu v centru vnímají jako ostudu. Zároveň si plně uvědomují, že současný stav objektu není bezpečný.

Kompletní informace o domě z památkového katalogu NPÚ najdete zde. "Spolupráce majitele objektu ve věci záchrany objektu je minimální," píše se v dokumentu.

"Dům se rozpadá a mohlo by se stát, že se v jeho blízkosti někdo zraní. Momentálně je obehnán výstražnou páskou, aby se k němu nikdo nepřibližoval," uvedl místostarosta Sobotky Jan Janatka. Poté, co se v roce 2017 při větrné smršti zřítila téměř celá střecha, se havarijní stav objektu ještě zhoršil.

Město se ve spolupráci s krajem a památkáři už několik let snaží přimět současného majitele k nápravě. Dokonce se mu v roce 2019 rozhodli situaci ulehčit tím, že požádají o výmaz stavby ze seznamu kulturních památek, na kterém byla zapsána od roku 2004. Na začátku loňského roku Ministerstvo kultury rozhodlo, že v důsledku několika desítek let chátrání ztratila budova téměř všechny hodnotné klasicistní prvky, které vedly k zápisu na seznam. Proto měl být čp. 192 vyjmut.

Současnost. Tzv. Divíškův barák čp. 192 v Sobotce už několik desítek let chátrá. Při větrné smršti v roce 2017 se propadla střecha.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Vymazání objektu ze seznamu kulturních památek měl majiteli především usnadnit řešení havarijního stavu budovy. Podle památkářů je už téměř nemožné původní stavbu zachránit, mohl by ji ale zbořit a na jejím místě postavit něco, co by se do památkové zóny v centru Sobotky vyjímalo lépe. "Zde se opět dostáváme do klasického modelu jednání daného vlastníka. Pro Ministerstvo kultury tak nastala zcela nezvyklá situace, protože pro většinu vlastníků staveb by bylo takovéto rozhodnutí vítanou úlevou. V tomto případě je ale nutné oprostit se od logiky odpovědného vlastníka. Ten se naopak proti výroku ministerstva kultury odvolal," uvedlo loni vedení města.

Už před rokem se vedení Sobotky vyjádřilo, že v takovém případě začnou připravovat další legislativní kroky. Podle památkového zákona je totiž v pravomoci obce s rozšířenou působností stavbu vyvlastnit, pokud její majitel dlouhodobě a úmyslně zanedbává péči a ohrožuje tak její hodnotu a okolí. Starosta Sobotky se ale prozatím nevyjádřil, jestli se k tomuto kroku v budoucnu chystá.

Dotyčný majitel podle Soboteckých vlastní hned několik nemovitostí v okolí, i jejich stav je přinejmenším kritický. "Majitel by se měl stydět. Naprosto nepochopitelné, proč drží nemovitosti, které chátrají, to rozhodně není investice. Přitom, legendární Občerstvení by si zasloužilo být znovuobnovené a věřím, že by dobře prosperovalo," napsala například Kateřina Kostrounová pod zprávu města o situaci.

Podle neziskové organizace Prázdné domy vlastní rodinní příslušníci majitele chátrající budovy po celé republice, mimo jiné například slavný Hotel Máj v Ústí nad Labem. Navíc byl podle záznamu v katastru nemovitostí na objekt v roce 2016 uvalen exekuční příkaz k prodeji.

Na přelomu roku rozhodl ministr kultury Lubomír Zaorálek o nevyslyšení odvolání proti výmazu a čp. 192 ze seznamu kulturních památek vyškrtnul. "Ministerstvo kultury na základě všech nashromážděných podkladů rozhodlo, že důvod pro zrušení prohlášení za kulturní památku je mimořádně závažný, neboť vlivem dlouhodobé neúdržby došlo k takové destrukci, že už není možné objekt zachovat v dostatečné míře autenticity," odůvodnil rozhodnutí Zaorálek.