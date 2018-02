Názvy ulic se drží klasiky

Jičín - Říká se, že když jedou Poláci k nám, zajímají se o to, kde se pije vodka, kde se slouží bohoslužby a kde se dá ukrást auto. Pravda, že i když jsme velmi blízcí sousedi, snad bychom se měli znát, je mnoho podobných zvěstí. A tak přijel do jičínské Knihovny Václava Čtvrtka Polák, aby to trochu uvedl na pravou míru.