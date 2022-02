"Je pravda, že jsme na jeden týden kvůli výskytu covidu omezili návštěvy. Snažili jsme se to ale zkrátit jen na nutnou dobu. Hlavně kvůli pohodě našich klientů," uvedla ředitelka. Od úterý už mohou příbuzní své seniory opět vidět naživo.

Hlavním důvodem zákazu návštěv v hořickém domově pro seniory byl výskyt omikronu. Kromě toho ale sociální zařízení momentálně vyměňuje kanalizaci, omezení návštěvníků proto využili k pokračování rozsáhlých prací v objektu. "Kvůli rekonstrukci je stále omezen vstup do budovy. Návštěvy jsme ale už povolili. Naši klienti to potřebují, dlouhé měsíce covidu pro ně byly psychicky hodně náročné," doplnila Müllerová.

Všichni klienti a většina zaměstnanců hořického domova mají podle ředitelky dokončené očkování, proto jim výrazné nebezpečí nehrozí. Možnost navštěvování starých lidí, kteří patří k rizikové skupině, byl jeden z hlavních důvodů, proč byli při vakcinaci na řadě jako jedni z prvních. Izolace od rodiny a ostatních klientů měla totiž pro mnohé vliv nejen na duševní, ale také na fyzické zdraví.

Návštěvy v domovech pro seniory jsou nadále podrobeny pravidlům ministerstva zdravotnictví. Pro lidi, kteří nejsou očkovaní, platí povinnost platného negativního testu. Je také třeba se předem na konkrétní čas objednat.

Proti zákazu návštěv se postavili také lidé na sociálních sítích. "Tohle je pro ně mnohem smrtelnější než omikron," napsal například Josef T. Podle ředitelky Müllerové ale není důvod panikařit, další lockdown v sociálních službách totiž neočekává.

Po vrcholu lednové covidové vlny opět plošně pomalu klesají počty nově nakažených. Podle odborníků lze předpokládat, že varianta omikron bude díky vysoké proočkovanosti rizikových skupin méně nebezpečná právě i v domovech důchodců. Jejich klienti by se tak s nemocí měli vyrovnat lépe a případná karanténa by se měla týkat jen přímo nakažených.

Návštěvy na několik týdnů omezili také v Jičíně. "Bohužel jsme museli asi na tři týdny také omezit návštěvy zvenčí. Ne proto, že by se nemoc dramaticky šířila mezi klienty, ale kvůli karanténám, které jsme měli v řadách personálu. Teď se ale zdá, že by se situace mohla uklidňovat a od pondělí by mohly návštěvy fungovat na objednání v běžném režimu," uvedla provozní manažerka Sociálních služeb města Jičína Martina Jantková.

Pro klienty jičínského domova se podle Janatkové snažili organizovat co nejvíce aktivit, aby zákaz návštěv zvládli co nejlépe. I kvůli krátké době se ale prý podařilo nevystavit seniory takové psychické zátěži, jako tomu bylo v minulém roce.