Radost seniorů z návštěv svých blízkých vyvažuje na druhou stranu starost ředitelů zařízení, jak všechno zorganizovat.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se nechala slyšet, že pro návštěvy budou testy i požadované respirátory zdarma. „Viděla jsem to v televizi, ale teď nevím, jak to bude fungovat. Mám si testy zajistit sama a kde, kolik mě to budou stát a bude to tak každou návštěvu?“ vychrlila na nás dotazy čtenářka Jana, která se chystá za maminkou do novopackého domova seniorů. Neví, na co se má připravit.

Pro návštěvy jsou ale daná jasná pravidla. Přijít může každý, kdo se podrobila PSI nebo antigenním testům ne starším 48 hodin, nebo člověk, který prodělal v posledních 90 dnech covidové onemocnění a prokáže se potvrzením od lékaře. Zařízení pak mohou provést antigenní testy návštěvám samy, ale není to jejich povinností.

„Upřímně, testy máme pro klienty a zaměstnance, zásoby nemáme.To je problém, který se dá vyřešit, ale vyřešené není, kdo bude testy provádět,“ postěžoval si ředitel packého domova seniorů Vladimír Šimek. Ve čtvrtek je rozhodnuto.

„Návštěvy u nás budou v sobotu, úterý a čtvrtek. Bohužel, kvůli nedostatku personálu zatím nejsme schopni příchozí testovat,“ upozorňuje Šimek.

Příchozí si musí navíc opatřit respirátor FFP 2 nebo KN95, ochranným pláštěm a návleky je vybaví zařízení.Ministerstvo práce a sociální věcí údajně připravuje výběrové řízení na dodavatel testů a respirátorů, které zpětně domovům proplatí. Jak ale mají domovy seniorů testování řešit nyní, na to nám neodpovědělo.

Zodpovědnost tak zůstává na ředitelích jednotlivých sociálních zařízeních.

Mylné informace

„Ministryně Maláčová vypustila do médií informace, které se vůbec nezakládají na reálných možnostech tohoto státu. Lidé mají velká očekávání, která nejsou v praxi realizovatelná. Je na každém zařízení, jak je schopno se s tím vypořádat,“ konstatuje Daniela Lusková z hradeckého Domova U Biřiček a zároveň viceprezidentka pro kvalitu sociálních služeb

Lusková potvrzuje, že většina zařízení se snaží jít požadavkům vstříc. „Kdo může uvolnit zdravotní sestru, tak ji uvolní, někdo odkazuje lidi na odběrové centrum, otevírají se možnosti v plošném testování, ve hře jsou i lékárny, které by mohly provádět antigenní testy. Každopádně je to jediná možnost, jak dostat bezpečně rodiny do kontaktu s blízkými,“ podotýká ředitelka.

V Domově U Biřiček budou antigenní testy provádět ve vymezených dnech. Návštěvy si je musí uhradit, nákladově jde o 300 až 400 korun. Respirátory FFP2 si zde mohou příchozí zakoupit za nákupní cenu 25 korun.

„Budu vyžadovat, aby si lidé přinesli respirátor originálně zabalený nebo si ho u nás koupí. V pokynech ministerstva není, že bychom je dávali zdarma. Celá věc je na rozhodnutí ředitele,“ dodává.

V Jičíně jsou návštěvy od pondělí

„Návštěvy vpustíme do jičínského domova seniorů v pondělí,“ uvedl jeho ředitel Tomáš Kolátor. „Metodický pokyn jsme obdrželi ve středu odpoledne. Budeme využívat pro návštěvy testy, které jsme získali v rámci distribuce.“ A jedním dechem dodává: „Nemáme sice povinnost návštěvy testovat, ale lidem tu možnost nabídneme, protože pro spoustu příbuzných by to bylo velice složité,“ míní Tomáš Kolátor.

Návštěvy mohou přijít v hodinových intervalech v maximální počtu tří osob. Vyčleněna pro ně bude hala. „Musíme je obléct, dát jim pláště, návleky, rukavice, respirátory by si měli přinést,“ připomíná Tomáš Kolátor.