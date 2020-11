V letní sezóně si zámek Humprecht přišlo prohlédnout 27 tisíc turistů. Nyní národní kulturní památku čeká razantní zásah stavbařů.

zámek Humprecht | Foto: http://cesky-raj-klenot-nasi-vlasti.webnode.cz/zamek-humprecht/

„V létě byla návštěvnost vyšší v porovnání s loňským rokem o deset až patnáct procent. Tři měsíce jsme měli kvůli epidemii zavřeno, a to se už nesrovnalo. Bylo to milé, když k nám lidé dorazili,“ povzdychla si Dagmar Faměrová, dlouholetá kastelánka zámku, který byl v roce 1668 vybudován pro Humprechta Jana Černína z Chudenic. Lovecké sídlo nad Sobotkou nabízí pohled do 27 místností a akustického hodovního sálu s ozvěnou. Ve druhém patře se pak otevírá vyhlídkový ochoz.