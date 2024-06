Hořické potraviny Švamberk zavedou od 1. července revoluční bezobslužný režim, který umožní zákazníkům nakupovat mimo standardní otevírací dobu pomocí aplikace DoKapsy. Stačí se autorizovat bankovní identitou a získat QR kód pro vstup. Tento systém přináší nejen pohodlí, ale i zvýšenou bezpečnost a ochranu proti krádežím.

Nakupujte v Hořicích nonstop. V potravinách Švamberk již od začátku prázdnin | Foto: Archiv

Potraviny Švamberk mají standardně otevřeno pondělí–sobota 7–19 hodin. Pro vstup do obchodu mimo tuto otevírací dobu bude zákazník potřebovat telefon a aplikaci DoKapsy od ČSOB – ta je zdarma a není nutné si kvůli ní zřizovat u ČSOB žádný účet. V aplikaci si zákazník zvolí prodejnu, autorizuje se pomocí bankovní identity a získá QR kód, díky kterému se mu otevřou vstupní dveře. „Zní to možná složitě, ale je to docela jednoduché a bezpečnější než třeba platební karta s PINem,“ říká Jaroslav Švamberk, zakladatel prodejny.

Zákazník po vstupu nakupuje stejným způsobem jako v běžném provozu. Bezobslužný prodej s sebou nese jen drobná omezení „Zákazníkovi například nemůžeme nabídnout lahůdky či uzeniny z pultu, ale pouze balené. A naopak – protože je vstup umožněn pouze osobám starším 18 let, není v bezobslužném režimu problém koupit si třeba pivo,“ vyjmenovává nevýhody a výhody Jaroslav Švamberk. Na konci nákupu si zákazník sám jednotlivé položky namarkuje, případně i zváží na samoobslužné pokladně a zaplatí platební kartou. Jakmile je platba provedena, vyjede účtenka s kódem. Po načtení tohoto kódu u dveří může zákazník prodejnu zase opustit.

O prodejně Rodinná prodejna Potraviny Švamberk slaví 20 let od svého založení. Manželé Švamberkovi ji převzali v červnu 2004 a po prvním velkém remodelingu ji otevřeli 1. července 2004. Původní prodejní plochu významně zvětšili na úkor skladů na dnešních 312 m2. V roce 2007 v prostorách pod prodejnou rozjeli menší plnohodnotnou pekárnu v duchu hesla: „ostatní rozmrazují, my pečeme“. Spolu s pekárnou a brigádníky dávají Švamberkovi práci 27 lidem a jejich služeb využívá denně zhruba 750 zákazníků, před Vánocemi a Velikonocemi to bývá až 1200 zákazníků za den. Typický zákazník je tady maminka 30+ a velkou část zákazníků tvoří starší generace. Nakupují zde především ti, kteří chtějí párek z masa, vynikající koláč či chléb, který chutná i vydrží. Největší díl tržeb tu dělají právě na čerstvém zboží a těší je, když si i zaměstnanci konkurenčních supermarketů pro pečivo a uzeniny chodí právě k nim. Zdroj: Archiv

Co když z předchozího postupu něco nefunguje, třeba se zákazníkovi vybije mobil, nastane výpadek elektřiny a podobně? „S tím se počítá, máme pro to scénáře a řešení,“ usmívá se Jaroslav Švamberk a dodává: „Hned vedle samoobslužných pokladen najde zákazník nabíječky na mobilní telefony a k východu jsme umístili tlačítko pro nouzové zavolání pomoci.“

Zabezpečení na více úrovních

A jak je prodejna chráněna proti zlodějům a výtržníkům? „Zákazníky sleduje kamerový systém, navíc v případě nějakého incidentu banka nám či Policii ČR identitu dané osoby zpřístupní,“ vysvětluje Jaroslav Švamberk a dodává: „Prodejna je prošpikována desítkami moderních vysoce citlivých kamer a na zákazníka také dohlíží pult centrální ochrany, takže v případě problémů může být do pár minut na místě výjezdová hlídka. No a samotná Policie ČR sídlí jen kousíček nad prodejnou.“ Ze zkušeností z již existujících prodejen však vyplývá, že krádeže a výtržnictví se sice dějí i v bezobslužném režimu, ale není jich mnoho. Pachatel si totiž může být jistý, že mu na dveře brzy zaklepe policie.

Dvě samoobslužné pokladny už jsou připravené

Protože budou Potraviny Švamberk jednou z největších prodejen s bezobslužným režimem v České republice, samozřejmě tu počítají s tím, že bude v obchodě nakupovat více zákazníků najednou. Také tu na ně čekají dvě zbrusu nové samoobslužné pokladny. „Pokud přijde skupinka, například rodina či kamarádi, není to žádný problém, jen si každý musí uvědomit, že pokud umožní vstup jinému, zodpovídá za něj,“ dodává Jaroslav Švamberk, který si díky svým mnohaletým zkušenostem uvědomuje, že nezávislá prodejna potravin musí ve velmi tvrdé konkurenci vždy nabízet něco navíc.

Dodavatel technologie: P.V.A. systems

Když Potraviny Švamberk před mnoha lety vybíraly dodavatele pokladního a skladového software, vybraly P.V.A. systems z Plzně, dnes jednoznačně největšího a nejzkušenějšího dodavatele těchto systémů v České republice. „Jejich software mnoho let používáme, takže jsme od nich v podstatě jen dokoupili potřebné zařízení, licence a prohloubili vzájemnou spolupráci,“ vysvětluje Jaroslav Švamberk. Na rozdíl od jiných dodavatelů, kde spolu musí komunikovat několik různých systémů, řešení od P.V.A. systems nabízí integraci do jednotného prostředí. A to je pro provozovatele prodejny nejsnazší i nejefektivnější.

„Dodáváme obchodně skladové a pokladních systémy pro řízení obchodních řetězců a vyvinuli jsme a úspěšně nasazujeme v praxi všechny moduly potřebné pro automatizované a hybridní prodejny. Jednotlivé hardwarové komponenty a softwarové funkcionality jsou propojeny a řízeny centrálním modulem. Jde o celou škálu procesů, dohledová centra a automatizaci od čtečky u vstupu do prodejny přes elektronické cenovky, samoobslužnou pokladnu až po vyhodnocení pohybu zákazníků po prodejně a předcházení incidentů. Naše zkušenosti a nejnovější technologii jsme nabídli i prodejně v Hořicích,“ doplňuje Radek Nachtman, majitel P.V.A. systems.