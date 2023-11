Do pondělní stávky se zapojila většina škol nejen na Jičínsku. Kromě mateřinek a základních škol stávkovaly také některé střední školy. Všichni zaměstnanci zůstali v pondělí doma "na překážkách" například na jičínském Lepařově gymnáziu. Kvůli provozním důvodům do práce přesto přišel ředitel školy Miloš Chlumský.

Stávka v Jičíně se dotkla kromě škol také městského úřadu. Čtvrtina zaměstnanců na hodinu odešla z práce. "Pořád věříme, že se podaří dobrat kompromisu," říká ředitel Lepařova gymnázie Miloš Chlumský. | Video: Deník/Kateřina Chládková

„Celá škola stávkuje, rodičům jsme poslali informace i prohlášení. Ale já ve škole z provozních důvodů potřebuju být. Někteří učitelé se tu objevili, stejně tak i nepedagogičtí zaměstnanci, protože tu řešíme opravu topení, takže pouze z naléhavých důvodů. Ale jinak v práci nejsou, protože si stávku vykazují jako překážku na straně zaměstnance a tak není důvod, aby byli na pracovišti. Samozřejmě pokud to sami nepotřebovali," popsal ředitel, jak to v pondělí 27. listopadu na chodbách gymnázia vypadalo.

Den D. Do pondělní stávky se zapojilo až 70 procent škol, i ty na Jičínsku

Podle Chlumského se chystané a hojně kritizované kroky vlády dotknou středních škol se všeobecným zaměřením velmi negativně. Do stávky se z důvodu škrtů a hrozícího snížení počtu dělených hodin zapojili všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci. „Považujeme to spíš za symbolické vyjádření jistého zklamání nejen učitelů, ale i dalších zaměstnanců. Vyvíjí se to směrem, který by asi nikdo z lidí zaměstnaných ve školství nechtěl. V konečné fázi se PHmax dotkne především studentů a dětí, protože by v tom případě nebylo možné takové dělení volitelných předmětů. U gymnázií by ten dopad byl opravdu velký, protože jako školy se všeobecným zaměřením máme v posledních ročnících velké počty dělených hodin. Proto jsme se k tomu přidali, ačkoliv u nás ve škole nemáme odbory," vysvětlil postoj školy ředitel.

Přesto stále vidí naději na změnu, kterou učitelé právě prostřednictvím stávky žádají. „A co očekávat? I v posledních dnech se objevila nějaká vyjádření, podle zpráv, které máme z asociace ředitelů gymnázií, by se mělo vyjednávat a ten návrh, který nám ministerstvo představilo, by se ještě mohl modifikovat. V tomto směru vidím nějakou naději, že se to posune k příznivější variantě," dodal Chlumský.

Stávka učitelů i na Jičínsku: Zůstanou zavřené školy v Jičíně, Hořicích i Pace

Do stávky odborů se v avizovaný Den protestů 27. listopadu zapojili také někteří zaměstnanci Městského úřadu Jičín. V poledne si čtvrtina úředníků odcvakla neplacené volno a zapojili se tak do hodinové stávky. Podle mluvčího jičínského úřadu Jana Jireše tak úředníci učinili na výzvu dvou odborových organizací, které na MěÚ v Jičíně působí.

„Jde o individuální rozhodnutí zaměstnanců. Stávka je vyjádřením vůči politice Vlády ČR, není vůbec mířena proti Městu Jičín jako zaměstnavateli. Odborové organizace působící na MěÚ Jičín se v důvodech stávky shodují s ČMKOS. Stávka se týká zásadního zhoršování životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin, kroků vlády v oblasti důchodů, neochoty vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese, zásadní hrozby zdražení energie, neakceptovatelného poklesu reálných mezd a platů za posledních mnoho let, dopadů konsolidačního balíčku, zrušení odpočtu za členství v odborech, navýšení zdravotního pojištění a daně z nemovitosti a snížení benefitů pro zaměstnance," vypočítal nahlášené důvody pondělní stávky Jireš.