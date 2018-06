Nadační fond má tři zakladatele

Jičín - Poté, co v pondělí zastupitelé Hořic neodsouhlasili vstup do Nadačního fondu Oblastní nemocnice Jičín, pro jeho vznik zvedli ve středu v Jičíně ruku všichni zastupitelé.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Cílem fondu je shromažďovat prostředky pro jičínskou nemocnici na nákup vybavení a zlepšovat tak standard nabízené péče. Myšlenka vzešla od vedení Oblastní nemocnice Jičín a.s., realizace se ujalo město Jičín. To do fondu vloží 48 tisíc Kč, Nová Paka 27 tisíc a Nový Bydžov 15 tisíc (3 Kč na obyvatele).

Nadační příspěvky by měly plynout od zakladatelů, menších obcí a soukromníků. Podobný nadační fond mají nemocnice v Náchodě, Broumově a Dvoře Králové. Nemocnice v Trutnově ho chystá.