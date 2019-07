Nad historickými skvosty přecházel divákům zrak

Na tři dny se sjely do Jičína automobily, vyrobené do roku 1918 a motocykly na řemenový pohon. Ojedinělou akci Loukotě a řemeny v Jičíně zakončí dnešní vyjížďka do Sobotky.

Autor: Iva Kovářová