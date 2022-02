O možnosti ubytovat rodiny zaměstnanců z Ukrajiny jako první informoval Josef Fučík hned ve čtvrtek ráno na svém Facebooku. "Máme na stavbě mnoho ukrajinských pracovníků. Jsou to výborní pracanti a dříči i v nejhorším počasí. Moje modlitby a moje srdce je s nimi a jejich rodinami a s celou Ukrajinou. Nabízíme samozřejmě u nás azyl jejich rodinám, kam nám to až kapacita naší podpory a našich budov dovolí," píše Fučík.

I Jitka Fučíková připomíná zručnost a potřebnost zaměstnanců. "Chlapi, kteří pro nás pracují, jsou neskutečně šikovní a my si jich vážíme. Vnímám je jako blízké, však jsou to také Slovani. Na Vánoce jsme si dávali dárky, často nám taky někdo napeče," říká.

Vše je zatím v režimu vyjednávání, podle ředitelky ale nabídka trvá. "Máme k dispozici dvě bytové jednotky a turistické pokoje, které našim lidem nabídneme. Teď s nimi jedná jejich přímý zaměstnavatel, uvidíme, jestli budou mít zájem. Nabídli jsme azyl také rodině jedné Ukrajinky, která pro nás pracuje už dvanáct let," doplňuje Fučíková. Podle ní budou takto postupovat všechny firmy, které zaměstnávají lidi z Ukrajiny. Očekává, že se budou zaměstnavatelé snažit vyjít vstříc potřebám svých zaměstnanců a jejich rodin, případně budou ochotní nabídnout jim dočasně práci v Česku.

Na pomoci obyvatelům Ukrajiny usilovně pracuje také Český červený kříž. Podle ředitelky jičínské pobočky Marcely Harbichové platí výzva, aby se lidé nesnažili nic podnikat na vlastní pěst. "Důrazně nedoporučujeme panikařit a neúvaženě vyjíždět směr Ukrajina. Je důležité zachovat klid a následovat pokynů organizací, které mají s pomocí v místě válečných konfliktů zkušenosti," říká. V tuto chvíli vyjednává ČČK s odpovědnými ministerstvy a organizacemi přímo na Ukrajině. Nejdůležitější je zajistit možnosti bezpečného přesunu uprchlíků z Ukrajiny do bezpečí. "Zatím je podle mých informací největší problém s dodávkou potravin. Lidé si někde nemohou ani vybrat peníze, protože bankomaty jsou prázdné," doplňuje. I jičínská pobočka ČČK je připravena ubytovat Ukrajince, kteří před válkou prchnou do zahraničí.

Ukrajince pracující v Česku situace v jejich domovině nepříjemně zasáhla. Někteří uvažují o návratu domů, jiní přemýšlí, jak do bezpečí dostat své rodiny. Ve čtvrtek ráno ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis ve svém proslovu nevyloučil možnost, že se budou Ukrajinci snažit vrátit do vlasti. Zároveň předpokládá, že se lidé budou uchylovat k azylu spíše na západ Ukrajiny nebo do nejbližších států. Západní země vyzval k okamžitým a zničujícím sankcím vůči Ruské federaci.