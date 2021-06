Na sociálních sítích vznikají skupiny v nichž se lidé dohadují jak pomoci. Jedna taková vznikla na Jičínsku (Veřejná sbírka pro oblasti zasažené tornádem - Jičín a okolí). „Jsem sice v práci od včera unavený už potřebuji spánek, ale tohle není důležité - prostě není mi jedno osud lidí, dětí a zvířata na Moravě,“ hledá cestu jak pomoci Martin Hakl, který je připraven vyrazit poskytnout pomoc přímo na místo přírodní katastrofy. „Zkusím v práci od šéfa půjčit dodávku, a až budu mít datum, tak upřesním místo a čas v Jičíně a dáme to dohromady.“

Ze vzniku podobných „nadšeneckých“ skupin (byť zakládaných v nejlepší víře a ve snaze pomoci) nemá moc radost ředitelka ČČK v Jičíně Marcela Harbichová. „Situace na Moravě je velmi vážná, ale zatím nejezděte na pomoc samostatně. Pokud by se někdo z kraje chtěl zapojit do pomocí Moravě, tak ať se přihlásí na mail jicin@cervenykriz.eu a napíše jméno, příjmení, od kdy do kdy by mohl, odkud je, tel. kontakt a případně jestli má k dispozici dodávku,“ vyzývá dobrovolníky s tím, že se budou určitě hodit zejména ruce na uklízecí práce.

„Potřebujeme mít všechny tyto lidi v jedné databázi, aby v případě požadavku třeba 50 lidí na pomocné práci jsme je mohli hned oslovit. Jde o to, aby nebyli evidování na mnoha místech v mnoha skupinách, protože není v lidských silách je pak vyhledat,“ vysvětluje Marcela Harbichová důležitost jedné přehledné databáze. „Už se nám to začíná pomalu plnit,“ těší ji vstřícné reakce z různých míst Královéhradeckého kraje. Jak sama dodává, tak materiální sbírka bude probíhat hned, jak přijdou požadavky na konkrétní věci. „Pokud začne sbírka, budeme určitě potřebovat i pomoc přímo v Jičíně,“ připomíná.