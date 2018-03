Na vyhazování z kopýtka to není

Jičínsko - Průměrné důchody se v České republice pohybují na hranici 9 189 korun. Jičínsko je nad celorepublikovým průměrem, v regionu je ale bohužel na jedné z nejnižších příček.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Sejkora Jiří

Na Královéhradecku s průměrným důchodem 12 183 korun měsíčně jsou „nejbohatšími“ seniory Hradečtí, ti od ledna pobírají 12 523 korun. Hned za nimi je Trutnov s částkou 12 183 korun a Rychnov, kde jsou důchody o 40 korun nižší. Jedny z nejnižších pak pobírají lidé na Jičínsku, a to 11 967 korun. O 96 korun méně má „nejchudší“ Náchodsko.

„Nejvíce peněz vydáme za léky, jinak vycházíme. Náš důchod se pohybuje kolem deseti tisíc korun,“ svěřuje se paní Květuše ze Staňkovy Lhoty. Nestěžuje si, i když na vyhazování z kopýtka to rozhodně není. „Nejezdíme na žádnou zahraniční dovolenou, to si určitě nemůžeme dovolit,“ přiznává seniorka, která celý život pracovala v zemědělství.

„Je to v mezích možností,“ pokyvuje hlavou její manžel Stanislav. „Za ODS jsme nedostali nic, nyní nám alespoň pětistovku přidali,“ chválí Babišovu vládu. Paní Květa si ale neumí představit, že by měla vyžít jen ze svého důchodu. „To bych rozhodně nezvládla. Platit topení, elektřinu, vodu, pojištění, daně, to by člověk sám neutáhl,“ domnívá se.

Paní Maruška žije na vesnici sama už roky, v rodinném domě platí veškeré provozní náklady, své živobytí i potřebné léky.

„Pomáhají mně děti. Když něco budujeme, hradí všechny náklady. Šatník si obnovuji z toho, co dcera a vnučky odloží. Ale nestěžuji si, díky Bohu nejsem nemocná,“ zamýšlí se energická žena, která si i ve svých sedmdesáti letech chodí občas přivydělat.

„To abych mohla koupit dětem a vnoučatům dárky,“ směje se.

Důchodce Václav Nidrle z obce Radim nezapírá, že jako důchodce si chodí dva dny v týdnu přivydělávat, aby vylepšil rodinný rozpočet. Když se ho ptáme, zda se domnívá, že za svoji dlouholetou pracovní činnost je důchodem přiměřeně oceněn, přiznává: „Myslím si, že bych měl mít vyšší důchod.“ Je také jedním z těch, kteří si část obživy zajistí z vlastních zdrojů, tedy zahrádky, kde pěstuje sezónní zeleninu i ovoce.

Vývoj důchodů muži a ženy

rok 2010 – 9 819 Kč (m+ž)

ženy – 9 040,muži – 10 730



rok 2015 – 11 007 Kč (m+ž)

ženy – 10 119, muži -12005



rok 2017 – 11 503 Kč (m+ž)

ženy – 10 560, muži 12 532



rok 2018 – 11 967 Kč (m+ž)

ženy- 10 991, muži – 13 032