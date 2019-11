Stávku kvůli nespokojenosti s růstem platů pedagogů vyhlásil Českomoravský odborový svaz školství minulý pátek. Rodiče školáků od té doby řešili otázku, zda se o jejich ratolesti ve středu ve škole postarají nebo zda se budou muset zařídit jinak. Nejpozději v úterý musely školy rodiče o svém rozhodnutí informovat. V Královéhradeckém kraji se většině rodičů po obdržení informace ulevilo.

"Škola bude ve středu 6. listopadu v běžném provozu," přečetly si zhruba tři čtvrtiny rodičů. Z 64 středních škol v Královéhradeckém kraji dnes hned 48 funguje bez omezení, k úplnému uzavření přistoupilo deset škol a dalších šest svůj provoz částečně omezilo. U mateřských a základních škol, kde jsou zřizovatelem jednotlivé obce, není přehledná statistika z celého kraje k dispozici. I zde ale platí, že většina učitelů dnes normálně přišla do práce. V Hradci Králové ze 17 základních škol stávkují pouze tři. "Rozhodli se tak učitelé a ostatní zaměstnanci. Stávkujících je drtivá většina, takže nejsem schopen děti ohlídat," řekl Deníku ředitel ZŠ Štefánikova Roman Polda. Opačný přístup zvolili učitelé například na ZŠ Sever.

"Pedagogický sbor na rychlé schůzi sám rozhodl, že chce učit, ne stávkovat," uvedl ředitel Milan Kučera. Některé školy pak sice vyjádřily odborům podporu, ale s ohledem na rodiče a načasování stávky, učebny neuzavřely. Nechat dnes otevřeno se v krajském městě rozhodlo i všech 33 mateřských škol.

Podobná je situace i v ostatních městech kraje. Omezená výuka čekala žáky největší základní školy v Trutnově. "Nelíbí se mi, že vláda a hlavně pan Babiš původně sliboval patnáctiprocentní navýšení platu a přitom momentálně dělá navýšení osm procent do tarifu a dvě procenta do nadtarifu, což je možné, že nikdo nikdy neuvidíme, protože tak to u této vlády bývá,“ vysvětlila učitelka ZŠ Komenského Zuzana Růžičková, proč se ke stávce přidává.

Mzdy nejsou hlavní problém školství

I na Trutnovsku ale podstatná část škol nakonec nestávkovala. „Nesouhlasíme s výsledkem jednání o navyšování platů, ale jednodenní stávku v plánovaném termínu nepovažujeme za efektivní formu vyjádření nesouhlasu se situací v českém školství,“ vysvětlil postoj ředitel Krkonošského gymnázia Martin Vlášek.

Nestávkovalo se ani na ZŠ Mládežnická v Trutnově. „Stávka byla odbory vyhlášena moc narychlo a navíc si nemyslíme, že řešit jedno až dvě procenta mzdy stávkou je to podstatné, co školství trápí,“ vyjádřil se ředitel Zdeněk Géc.

Komplikace pro rodiče malých dětí

Premiér Andrej Babiš ani ministr školství Robert Plaga postup odborů nechápou, platy učitelů podle nich rostou nejvíce v historii země. "Mrzí mě, že jejich odbory vyhlašují stávku v době, kdy jim tak dynamicky navyšujeme platy. Nechápu, za koho vlastně bojují," reagoval na stávku premiér.

A pochopení nenašli stávkující ani u mnohých rodičů. "Nemyslím, že by měli tak málo peněz, to by mohli stávkovat i lidé v jiných profesích. Rodičům malých dětí to akorát zkomplikuje život. Budou si kvůli tomu muset třeba brát dovolenou. Se stávkou učitelů rozhodně nesouhlasím," řekla Deníku v Trutnově Veronika Fialová. Podle zaměstnanců ZŠ V Domcích v Trutnově ale nejde pouze o v médiích zmiňovaná dvě procenta platu. „Ve stávce nejde o procenta. Cílenou mediální dezinterpretací je veřejnost uměla stavěna do opozice vůči nám, přestože by to mělo být naopak. Už dnes chybí ve školství 6 tisíc učitelů a za současný plat nelze očekávat, že se tato situace změní. Takže stávkujeme za to, aby měl děti v budoucnu kdo učit,“ uvedli v prohlášení zaměstnanci školy.