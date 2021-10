Jedna z nejnavštěvovanějších památek Českého ráje zaznamenala o prodlouženém víkendu nadprůměrnou návštěvnost. Sezónu, která pro kulturní památky a další turistické cíle končí v pondělí, tak završují ve velkém stylu.

"Využili jsme hezkého počasí a vyjeli s dětmi na prázdniny. V létě jsme nikde nebyli, tak jsme si to vynahradili teď. Dneska Trosky, zítra chceme stihnout Kost a Valdštejn a v sobotu nejspíš Prachovské skály," říká paní Aneta, zatímco se snaží svou početnou rodinu včetně nejmladšího pětiletého syna dostat po dřevěných schodech na vyhlídku z věže Baba. Stejný nápad měly na Den české státnosti stovky dalších lidí. Podle pokladního se ve sváteční čtvrtek na Trosky vypravilo přes 400 lidí a to je teprve krátce po obědě. "Na tuhle roční dobu je to nadprůměrná návštěvnost. Asi protože je hezky," chválí si počasí, které letos turistickou sezónu uzavírá.

Pandemie donutila vloni i letos desítky tisíc tuzemských turistů trávit prázdniny v Česku. O podzimních prázdninách se ale na české památky vypravili i cizinci. Při procházení nádvořím tak lze zaslechnout útržky němčiny, angličtiny, ale také například francouzštiny. "Dlouho jsme nemohli cestovat. Teď jsme vyrazili se dvěma dalšími rodinami a naší českou průvodkyní," říká studentka z Indie Aisha, která se na Trosky vydala s početnou skupinou svých krajanů. Původně se prý divili, že tolik lidí nadšeně šplhá do kopce kvůli rozbořenému hradu. Výhled do krajiny podzimem zbarveného Českého ráje ale za tu cestu stojí.

Radost v restauracích

Radost z návštěvnosti mají také provozovatelé restauračních zařízení v blízkosti památek. Silná sezóna a příznivé počasí alespoň částečně nahrazují ztráty, které utrpěli na jaře, když jejich provoz omezovala opatření a uzavření turistických lákadel.

Právě panoramata a přírodní krásy táhnou turisty do regionu i v chladném počasí. Zatímco na Troskách, Valdštejnu nebo Pecce se říjnem končí také prohlídky, přírodní památky bez průvodců lze navštěvovat nadále. Zájemci se mohou vypravit například do Prachovských skal, kde se ale budou muset obejít bez služeb. "Skály jako takové se nezavírají. Jen zavřeme občerstvení, WC a další služby. Upozorňujeme ale, že jakmile napadne sníh nebo začne mrznout, návštěvu skal opravdu nedoporučujeme. V zimních měsících může být procházka velmi nebezpečná," říká Dominik Feštr, který se jako potomek rodu Schliků a současný správce o Prachovské skály stará.

S postupujícím odpolednem lidí na Troskách přibývá. Díky přiměřené náročnosti lákají hlavně rodiny s dětmi, starší lidi s turistickými holemi, ale také ty, pro které poslouží jako odměna po celodenní túře po okolí. Sváteční den pomalu končí i pro Anetu a její rodinu. Ještě si vystát frontu na zmrzlinu v turistické chatě pod hradem a hurá čerpat síly na další výlety. Další příležitost užít si krásy českých památek dostanou zase až za půl roku.