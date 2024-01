/ANKETA/ Kdy pro vás Končí Vánoce? Pro spoustu vánočních stromků svátky skončily v sobotu 6. ledna, kdy je jejich majitelé podle tradice odstrojili a odložili na sběrná místa u popelnic. Právě v těchto dnech ve většině měst začíná každoroční svoz vyhodezných vánočních stromků, které dále putují například do kompostáren. Vznikne z nich štěpka využitelná například do okrasných záhonů. I v Jičíně se u kontejnerových stání začínají hromadit vysoužilé jehličnany. Proto jsme se zeptali Jičíňáků, kdy u nich oficiálně končí svátky.

Na Hromnice o hodinu více. A o stromek méně. Alespoň tak to platí v některých domácnostech, které se s Vánocemi o Třech králích ještě nechtějí loučit. Podle zvyků, kterými se řídily už celé generace Čechů, končí vánoční svátky právě na svátek třech mudrců z východu 6. ledna. V tento den je potřeba se zbavit také vánočního stromku a další výzdoby. Podle staré pověry čeká ty, kteří stromek schovají dříve, nebo naopak později, čeká smolný rok. Smůlu však ještě mohou zvrátit, pokud počkají do Hromnic. Ty jsou podle původního liturgického kalendáře skutečným koncem Vánoc, připadají totiž na 2. února, tedy čtyřicátý den po Štědrém dnu.

V současnosti už mnozí na staré pověry nevěří, tradice odzdobování a vyhazování vánočních stromků týden po Silvestru však v mnoha domácnostech přetrvává. Z toho důvodu také v pondělí 8. ledna začal ve většině měst postupný svoz vánočních stromků. "Použité vánoční stromky prosím odkládejte ke kontejnerovým stáním. Technické služby je budou průběžně odvážet," informovala občany například radnice v Lázních Bělohradě. Stromky je nutné popelnicím házett zbavené všech ozdob, háčků a dalších třepení a bez obalu.

Svoz stromků začal i v dalších městech. O tom, co se živým vysloužilým stromečkem dělat, poučily občany také Technické služby Hořice. "Zkompostujte ho – Toto řešení není tak zažité, ale přesto se jedná o jednu z nejekologičtějších variant. Stromeček seštěpkujte a pak ho dejte do kompostéru. Nevytvoříte tak zbytečný odpad, a ještě získáte kvalitní hnojivo pro svou zahradu. Nebo ho odvezte do sběrného dvora nebo ke zvonům – Pokud nemáte doma kompostér, odvezte stromeček do sběrného dvora nebo ke zvonům a polozapuštěným kontejnerům. Vánoční stromky zbavte všech drátků, třepení a ozdob," vyzvali Hořičáky. Svoz bude probíhat od 8. ledna až do konce února. Na sběrná místa u kontejnerů však patří pouze živé stromky, ty umělé je nutné odvézt do sběrného dvora.

Zkompostované vánoční stromky si v kompostárně mohou občané zase zpětně odebrat a použít na svých zahradách. Štěpku využívají také technické služby, používá se třeba do okrasných květináčů a záhonů.

Pozor však na vyhazování stromků do volné přírody. Jedná se o černou skládku, každý zapomenutý střapec nebo drátek navíc může vážně ohrozit zdraví divokých zvířat.

Kdy odstrojujete vánoční stromek?

Zeptali jsme se Jičíňáků, kdy u nich doma odstrojují vánoční stromeček. A odpovědi se velmi různí.

Irena, 40 let, Jičín:

Já už mám dávno odstrojeno. Ještě před Třemi králi. Ale na druhou stranu jsem stromek měla doma čtyři týdny. Žiju sama a mám ráda, když je nazdobeno po celý Advent. Proto jsem ěmla stromek ozdobený v obýváku už od začátku prosince.

Michal, 27 let, Jičín:

Bydlím jen s tátou a ani jeden nejsme moc zdobící typy. Takže už několik let rezignujeme na živé stromky a máme umělý. Ten ani neodstrojujeme, jen ho hned po Vánocích šoupneme do pytle a dáme na půdu. Před Štědrým dnem ho vždycky trošku oprášíme, učesáme a porovnáme a hotovo. Takže nikdy neodstrojujeme.

Soňa, 63 let, Valdice:

Máme odjakživa ze zdobení a odstrojování stromku rituál. Zdobíme vždy 23. prosince i s dětmi, koukáme na pohádky a posloucháme koledy. A se svými dětmi a dneska už i s vnoučaty zase stromek na Tři krále, nebo někdy o víkendu kolem nich, pečlivě odstrojíme, uložíme všechny ozdoby a odneseme strom k popelnici.

Tereza, 40 let, Jičín:

Jsem ráda, že letos poprvé jsem nemusela z odstrojování stromu dělat žádný rituál. Vždycky jsem musela děti poslat hlídkovat, jestli nikdo nejde a můžu vyhodit strom z okna, abychom neměli jehličí přes tři patra. Letos jsme to vymysleli a pořídili umělý stromek. Doufám, že se k tomu dostanu tento týden a stromek odstrojím a uložím do sklepa.