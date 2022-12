Na Štěpána zazní u sv. Jakuba v Jičíně Rybovka

Co by to bylo za Vánoce bez slavné "Rybovky". Letos již jedenáctý koncert festivalu Hudba z ráje se uskuteční 26. prosince od 16 hodin v jičínském kostele sv. Jakuba Většího.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Iva Kovářová