O tom, jak situaci nejlépe vyřešit, debatoval jičínský dopravní inspekttorát Policie ČR se starosty i občany několik let. Mezi návrhy se objevil kurhový objezd, odbočovací pruhy i radikální snížení rychlostních limitů. Policisté nakonec na základě dopravní analýzy kruhovou křižovatku z důvodu

Na podzim 2018 instalovali dopravní policisté značení omezující rychlost, ani to ale nezabránilo dalším nehodám. Jen půl roku na to došlo Na Špici ke smrtelné dopravní nehodě. Pětatřicetiletý řidič nedal na křižovatce směrem od Lužan přednost a vjel do cesty čtyřiatřicetiletému řidiči, který v autě vezl ještě dvě třináctileté dívky. Na místě nehody zůstal ohořelý vrak auta a musel zasáhnout záchranářský vrtulník.

Podle statistiky Centra dopravního výzkumu došlo v letech 2019 až 2022 Na Špici k dalším jedenácti dopravním nehodám, z nichž pouze dvě si nevyžádaly zranění, naopak těžce se v tříletém období Na Špici zranili čtyři lidé.

Bylo tedy jasné, že je potřeba přistoupit k dalším změnám. Na přelomu února a března loňského roku došlo ke změně svislého i vodorovného dopravního značení, směrem od Nové Paky na Lužany přibyl odbočovací pruh, z Lužan na Jičín řidičům odbočení usnadnil připojovací pruh. Na Křižovatce navíc došlo k instalaci zpomalovacích zelených směrových sloupků a ke snížení rychlostního limitu ze 70 na 50 km/h. "Rozsah změn byl odsouhlasen Policií ČR a Krajským úřadem KHK a v současné době se o dalších změnách neuvažuje," doplňuje mluvčí ŘSD v Královéhradeckém kraji Petra Drkulová a vyvrací tím debaty o tom, zda by v úseku nebylo lepší vybudovat okružní nebo mimoúrovňovou křižovatku.

Nebezpečnou křižovatku Na Špici čeká změna značení. ŘSD maluje odbočovací pruh

"Podle mě je to skvělá změna, teď si v pohodě najedu do připojovacího pruhu a odbočím mnohem plynuleji," pochvaluje si Jakub. Ne všichni se ale s novým režimem sžili. "Odbočovací pruh od Paky k Lužanům nevyřeší ani 2 procenta problému. První co by měli udělat je kompletně ostříhat ten plot u restaurace. Tahle křižovatka nemá bez semaforů, či výstaby kruháku žádné jiné možnosti řešení, které by nehodovost snížilo. To co tam dělají je pěkná ptákovina, která zhola nic nevyřeší," okomentoval změny čtenář Jičínského deníku David Holman.

Statistiky ale mluví jasně. Za loňský rok došlo Na Špici podle dat Policie ČR ke dvěmal lehkým dopravním nehodám, Centrum dopravního výzkumu ve své mapě dokonce uvádí pouze jednu nehodu bez zranění dne 13. srpna. O rok dříve sice došlo na stejném místě, shodou okolností dokonce ve stejný den, pouze k jedné nehodě, došlo při ní však ke zranění čtyř lidí. V roce 2021 se zde bouralo celkem šetkrát.