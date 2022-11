Jičínský okres se pyšní nejhustší silniční sítí v Královéhradeckém kraji. Hlavně na komunikacích nižší třídy ovšem dobrou dopravní dostupnost kazí tristní stav vozovek, který je nutné napravit. I letos proto na mnoha místech řidiče zdržely objížďky spojené s opravami. „Velké silnice tu máme krásné, po většině se jezdí dobře. Ale stačí odbočit na okresku a vypadá to jak v rozvojové zemi,“ komentoval každodenní dojíždění do práce řidič Josef z Kopidlna.

Obyvatele Radimi a Dřevěnice potěšila další etapa opravy silnice II/2864, přestože jim opět na dlouhé měsíce zkomplikovala život. Loni stihl kraj dokončit první část od Těšína přes Soběraz až k ceduli v Radimi. Letos ve stejném duchu pokračoval dál směrem na Dřevěnici. Letošní etapa stála kraj 37 milionů korun a původně měla skončit se zářím. „Je konec října a stále tam máme zákaz vjezdu. Letos nám to zkomplikovalo tradiční moštování, dva termíny jsme museli vynechat,“ popsal situaci v Radimi tamní starousedlík Jaromír Šimek.

FOTO, VIDEO: Silničáři začnou v hradeckém kraji solit nové úseky

Došlo zde k sanaci okrajů vozovky, rozfrézování krytu, provedení recyklace za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva a položení nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu se zachováním stávající nivelety. A brzy by měly zmizet i zákazy.

Od Soběrazi do Radimi se silnice opravila vloni. Letošní etapa vedla skrz Radim na Dřevěnici a odtamtud na křižovatku s I/16. Skrz Dřevěnici by měla rekonstrukce vést příští rok.Zdroj: Mapy.cz

I když ne všechny. V souvislosti s rekonstrukcí II/2864 se starostové Radimi, Soběrazi a Dřevěnice pustili do války s kamiony a požádali o zákaz vjezdu těžkých vozidel na vymodlené nové komunikace. „Domluvili jsme se tak s ostatními starosty. Silnice je nová, ale pokud by tam zase začaly jezdit kamiony, zničily by ji a mohlo by se opravovat znovu. Musíme si pomáhat navzájem a podpořit dobrou věc,“ vysvětlila železnická starostka Dana Kracíková, která se žádostí o zákazové značky obcím pomáhala.

Zprvu na jičínském dopravním odboru nepochodili. Podle vedoucího Martina Duczynského je každá změna dopravního značení složitá, u zákazu těžkých nákladních vozidel navíc zabraňuje vjezdu i místním, kteří do Radimi přijíždí se zemědělskými stroji nebo se zásobováním. Ti si pak musí žádat o výjimku. Starostům se ale nakonec podařilo s dopravním odborem vyjednat zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun. Po nové silnici se tak kamiony, které si přes Radim krátí cestu na Lomnici, neprojedou.

Stavba obchvatu komplikuje život

Letos v létě také začaly práce na jedné z největších silničních staveb na Jičínsku. Novopacký obchvat I/16, který ŘSD a město intenzivně plánují už od 90. let a mluvilo se o něm už za druhé světové války, tak začíná nabírat jasných rozměrů. Se stavbou se ale pojí také nutný průjezd těžkých strojů komunikacemi. „Bagry a tatry si udělaly z veřejné komunikace příjezdovou cestu na staveniště. Štikovská rokle hadr! Po každém dni, kdy tam pracují, mají za povinnost cestu uvést do původního stavu!“ upozornil na problém Michal Žďárský z Nové Paky na Facebooku.

Novopacký obchvat místní vyhlíží už desítky let.Zdroj: ŘSD

Podle nového starosty města Pavla Bouchnera se radnice na podnět občanů začala problémem zabývat. „Dozvěděl jsem se o tom dnes ráno, tak jsme to hned zdokumentovali a kontaktovali ŘSD a zhotovitele, jestli by se dala sjednat náprava. Jedná se o nezpevněnou cestu k jednomu z domů v Kumburském Újezdu, kterou průjezd těžké techniky logicky poškodil,“ uvedl Bouchner. S ŘSD nyní vyjednává například improvizované zpevnění cesty štěrkem, aby nevznikalo tolik bahna a nedocházelo ke znečištění dalších komunikací.

Opravy o sto šest

Opraváři na státovkách měli plné ruce práce i v dalších úsecích. Na několik měsíců zdržela dopravu rekonstrukce silnice I/35 v Ostroměři, kde nový povrch dostala další část vozovky hlavního tahu na Hradec Králové. Provoz v Ostroměři, kudy denně projedou stovky kamionů, řídil kyvadlově semafor a pracovníci stavby. Na zdržení šlo narazit také v opačném směru na Mladou Boleslav. U Sobotky na I/16 se rekonstrukce dočkaly dva úseky. Oprava silničního mostu na silnici I/32 zdržela řidiče také před Kopidlnem.