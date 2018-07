Na šestnáctce se opět vyrojí silničáři

Kumburský Újezd – Hned po zrenovování úlibického čtyřpruhu silnice I/16 se měli silničáři začátkem července zakousnout do obnovy vrchní vrstvy v úseku Kumburský Újezd – Nová Paka. Oprava, spojená se sanací neúnosných míst a propustků, ovšem začne až ke konci července.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Dalibor Krutiš

„Čekáme na stavební povolení,“ sděluje k prodlevě Miroslav Gregor z hradeckého ředitelství Silnic a dálnic ČR.



Renovaci povrchu hlavní tepny, která se klikatí přes Novou Paku do Krkonoš, brání odvolání kvůli propustku. Oprava silničního krytu bude ve finále rozdělena na pět etap, skončit by měla v listopadu. Dílo za 26 milionů bez DPH odvede firma Colas.



„Ještě vám přesně neřeknu, kterou etapou rekonstrukci zahájíme. Zřejmě v Kumburském Újezdu, druhá část opravy začne v Nové Pace na křižovatce ulic V Aleji a U Studénky,“ nastiňuje Gregor možný postup.Oprava proběhne bez vytyčení objízdných tras za provozu, který budou přes den řídit pracovníci firmy, v noci semafory.



KUDY, KUDY CESTIČKA?

Novopacká radnice očekává, že řidiči budou hledat náhradní cesty. Nejschůdnější vede přes Vlkov, Studénku a Heřmanice. Aby nedošlo k poškození místních komunikací, radnice počítá s tím, že na silnice umístí označení zakazující průjezd, popř. zábrany vjezdu.



Zvýšeného provozu se obávají také obyvatelé obcí Stav, Úbislavice, Zboží, Brdo nebo Pustá Proseč. Řidiči znalí místních poměrů si mohou cestu do Nové Paky krátit právě tímto směrem.



„Zatím nemáme žádné informace o chystané opravě. Značky nic neřeší, nevíme, jak případný provoz omezit,“ přiznal se starosta Úbislavic Miloš Urban, podle kterého se zákazové značky mohou na místní komunikace umístit, omezit jimi ale provoz na silnic III. třídy není možné.



Zpoždění má také plánovaná oprava silnice I/35 v Ostroměři. Hlavní tah na Hradec Králové se bude opravovat dva roky po etapách. „Nemáme podepsanou smlouvu s dodavatelem, stavbu zahájíme také koncem července. Cenu díla zatím nesdělíme,“ řekl k další zakázce Ředitelství silnic a dálnic ČR Miroslav Gregor.